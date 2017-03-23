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1 EKİM'DEN BU YANA KAPALI OLAN ALT YAPI KAZI ÇALIŞMALARI, 3 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

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1 EKİM'DEN BU YANA KAPALI OLAN ALT YAPI KAZI ÇALIŞMALARI, 3 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurulu kararıyla, 31 Ekim'den beri arıza ve acil durumlar dışında altyapı çalışmalarına kapalı olan kazı sezonu, baharın gelmesiyle birlikte 3 Nisan Pazartesi günü yeniden başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, 3 Nisan’dan itibaren, altyapı yatırım ve yenileme çalışması yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin, gerekli şartları sağladıkları takdirde AYKOME’nin denetiminde çalışmalarına başlayabileceklerini söyledi.

AYKOME'nin, Ankara'daki yol ve kaldırımların, altyapı çalışmaları için kurumlar tarafından defalarca kazılmasının önüne geçilmesi için faaliyet gösterdiğini belirten Üçpınar, "3 Nisan tarihi itibariyle altyapı tesis kazı çalışmaları sezonunun açılmasıyla, Genel Kurulumuz, yapılacak altyapı çalışmalarını düzenleyip koordine edecek ve ruhsatlandırılmasını sağlayacak” diye konuştu.

Vedat Üçpınar, vatandaşların, gördükleri uygunsuzlukları ve yanlışlıkları, Alo 153 Mavi Masa ihbar hattına bildirmelerini de istedi.

AYKOME Genel Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Telekom, Başkentgaz ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş gibi altyapı kurumları ile 25 metropol ilçe temsilcisinden oluşuyor.

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