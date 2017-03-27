1 KİŞİ 4 BÖLÜM

Tolga Ziyagil / Editör

Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? İyi ve kötü yanlarınızı, eksikliklerinizi, gelişmiş özelliklerinizi... Peki karşınızdaki sizi nasıl biliyor? Çekingen, girişken, utangaç, kıskanç, gururlu, neşeli, olumlu, yardımsever... Ya zor durumlarda ortaya çıkan siz kim? Savaşçı, hırslı, korkak, manyak, sabırlı, tez canlı... E bir de hiç ortaya çıkamayacak siz. Karanlık. Bilinmez.

Yapılan gözlemlerde insan kişiliği genel olarak 4 bölümden oluşuyor. İlki, sizin kendinizi nasıl ve ne kadar tanıdığınız kısım. Bu kısmı, günlük yaşantınız, yapmayı sevdiğiniz ya da hoşlanmadığınız eylemler, ne tarz insanlarla beraber olduğunuz gibi kendinizce iyi bilinen ve gözlemlenen kısımlar oluşturuyor. Genelde kişi kendini nasıl tanıyorsa, öyle de davrandığını düşünür. Kendinizi tanımayla, o şekilde davranma arasında az çok ayrım olsa da çoğunlukla birbiriyle tutarlıdır. Aralarında çok ayrım olmaz. Yine de yalnızken ya da başkalarıyla iken ayrılıklar gözükecektir. Kişi kendi kendine kaldığında tamamen özgürdür ve rahat davranır. Diğerleriyle birlikteyken de yalnızken yaptığı bazı eylemleri, oluşları törpüler ve o şekilde hareket eder. Genel olarak hayatımızı bu ilk kısım üzerinden algılar ve yaşarız.

İkinci kısım, karşı tarafın sizi nasıl tanıdığıdır. Yaptığınız eylemlerden tutun da, yüz ifadelerinize, giyim tarzınıza, olaylar karşısındaki tutumlarınıza, onlarla olan ilişkinize, sesinizin tonuna, giyim kuşam tarzınıza kadar birçok kısımdan oluşur. Arada sırada durup, karşı tarafa "ben nasıl biriyim senin gözünde?" diye sorarsanız, aldığınız yanıtlar karşısında şaşırabilirsiniz. Peki neden böyledir, yani kendinizi tanıdığınız gibi neden karşı taraf sizi tanımaz? Çünkü herkesin süzgeci başkadır. Yaşadıkları, deneyimledikleri ayrı olduğu için, sizi o süzgeçlerden geçirir ve süzülen kısım ile tanır. Olağan bir durumdur ve öyle büyük ayrılıklar olmaz kendinizi tanıdığınız halinizden. Ne var ki sorduğunuzda, sizin bile bilmediğiniz bir özelliğinizi biliyor olabilir karşı taraf. Belki bu sayede siz de birinci kısıma bir özelliğinizi daha eklemiş olursunuz. Diğer bir neden de, herkesle aynı koşullarda ve de sürekli birlikte olmadığınız için, herkes sizi o birlikte olduğunuz süre uzunluğunda tanır ve süzer. Yanlarından ayrıldığınızda bu bilgi akışı durur, herkes yine birinci kısmına geri döner.

Üçüncü kısım, zor anlarda, büyük olaylarda, çok kötü bir durumda, hayati tehlikenin olduğu, önem sıranızın değiştiği ve yaşamanın önceliği olduğu bg. durumlardaki sizsiniz. Bu kısıma gelindiğinde kişi en temel iç güdülerine geri döner. Kaçmak, savaşmak, dona kalmak, aşırı saldırgan, aşırı çekingen, duygusal olarak çökme, can havliyle o durumdan çıkmaya çalışmak bg. olağan durumlarda hiç bilmediğiniz ancak bu anlarda ortaya çıkan sizsiniz. Bu tamamen genlerinizde ne kodlandığıyla ilgilidir. Elbette zor durumlar karşısında deneyim kazandıkça, mantık da işin içine girecektir ancak öyle zorluklar içerisinde kalınca, kişi bile kendine inanamayabilir, durum ortandan kalktığında yaptıklarına şaşırabilir ve kendini yabancı gibi hissedebilir. Oysa bu tamamen iç güdüsel bir davranıştır ve sizi, kendi özünüze iyice yaklaştırır. Zira o anlarda mantık işleyişi kesebilir ve gerçekte ne iseniz, o şekilde davranırsınız.

Dördüncü kısım ise, ne kendinizin ne de başkalarının asla bilmediği parçanızdır. Bilinçaltından bile derinde olduğu düşünülür. Girişi çıkışı olmayan, dışarıdan ya da içeriden kırılmayan, sızmayan bir siz. Orada öylece durur. Nasıl ortaya çıkar, nasıl ayırdına varırsınız henüz bilinmiyor. Ortaya çıkması iyi midir kötü müdür bilemeyiz ama şimdilik ilk 3 kısıma erişebilirliğimiz olduğu için kendimizi şanslı sayabiliriz. Her gün, her geçen dakika veya saniyede dahi kendimize bir şeyler ekleriz, yıkarız, yeniden oluştururuz, bazen iyi bazen kötü bir özelliği yükseltiriz. İlk iki kısmı değiştirmek, üçüncü kısıma göre daha olasıdır. Kendinizi daha iyi tanımanız ve diğerlerince de o şekilde algılanmanız dileğiyle.