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Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İNANÇ; "Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte, işçilere yakışan bir 1 Mayıs İşçi Bayramını bu yıl Erzurum'da, tüm Türkiye’de adına yakışır bir organizasyonla kutlayacağız" dedi.1 Mayıs’ın, çalışanların sorunlarının dile getirilmesi için bir fırsat olduğunun altını çizen İnanç, bu günün coşkuyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması gerektiğine de vurgu yaptı.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İNANÇ; 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

Konfederasyonumuz Hak-İş ve Öz İplik-İş Sendikası olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramını, adına yakışır bir organizasyonla Erzurum’da, tüm Türkiye’de kutlayacağız. Biz 1 Mayıs'ın iç çatışmaların değil, tüm emekçilerin hep birlikte çalışma hayatındaki sorunlara karşı gösterdiği mücadelenin, örgütlenme özgürlüğünün, demokratik bir Türkiye’nin sesi olması gerektiğine inanıyoruz.



1 Mayıs'ı bazı şiddet yanlısı grupların kalabalıktan güç alarak kendilerini gösterme çabalarına karşın bizler; yasal zeminde bayramımızı coşkuyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacağız.1 Mayıs’ın ruhuna, işçiye, emekçiye yakışır şekilde taleplerimizi dile getireceğiz. Hak-İş/ Öz İplik-İş Sendikası olarak, çalışma hayatıyla ilgili çözümünü beklediğimiz konuların ivedilikle işçileri üzmeyecek şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz.

“Türkiye'nin demokratik geleceği için referandum sonucunu önemsiyoruz”

Emekçiler olarak; siyasi istikrarsızlıklardan ve yol açtığı ekonomik darboğazlardan, yolsuzluklardan ve vesayet yönetimlerinden çok çektik. Büyük kayıplar yaşadık. Bu nedenle Öz İplik-İş Sendikası olarak; yönetim krizlerinin olmadığı ve siyasi istikrarın egemen olduğu bir yönetim sisteminden yana olduk.16 Nisan’da gerçekleşen referandumda da seçmenlerin %85’i geleceği için oy kullandı. Türkiye'nin demokratik geleceği için referandumu ve referandumdan çıkan sonucu önemsiyoruz.

“Türkiye artık gerçek gündemine dönmelidir”

15 Temmuz’dan sonra Türkiye'nin bazı ekonomik dengeleri sarsılmıştır. Ülkemiz; bir yanda küresel krizin etkileri, bir yanda dış gelişmeler, terör derken çok yönlü sorunlarla boğuşuyor. Son yıllarda çalışma hayatına yönelik olarak kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Ancak temel sorunlarımızda ilerlememiz sınırlı. Örgütlenmedeki sorunlar sürüyor. Kıdem tazminatı sorunu çözülemedi. Kayıt dışılık hala yüksek. Ülkemiz işsizlik sorunuyla karşı karşıya. Taşeron ve mevsimlik işçileri de taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

“Tekstil ve hazır giyim sektörü için devletimizden ek gayret bekliyoruz”



İstihdam, ihracat ve katma değer bakımından ülkemiz ekonomisinin temel direklerinden biri olan tekstil, hazır giyim ve deri sektörünün sorunlarının giderilmesini ve sektörünün koruma altına alınmasını istiyoruz. Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye'de işsizlik problemine çözüm üretmektedir. Kadın istihdamını artırmak için, tekstil ve hazır giyim de oldukça uygun sektörler. Bu sektöre sahip çıkmamız gerekiyor. Devletimizden bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.

“Asgari ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını istiyoruz”



Dünyanın zengin ülkelerinde bile olmayan Türkiye'deki asgari ücretlilerin üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır. Adil vergileme için işçilerin, dar gelirlilerin de vergi teşviklerinden yararlandırılmasını, mevcut vergi adaletsizliğinin de düzeltilmesini istiyoruz.

“Kıdem tazminatı konusunda akılcı bir çözüm istiyoruz”

Kıdem tazminatı konusunda önümüzdeki günlerde bir taslağın sosyal taraflarla paylaşılması söz konusu. Bizim bu konudaki tavrımız net. Biz kıdem tazminatı konusunda kimseye vekâlet vermedik. İşçilerle, sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla uzlaşmadan bir çözümü kabul edemeyiz. Devlet de bu konuda tarafsız değil, işveren niteliğiyle taraftır. Elbette akılcı bir çözüm isteriz. Kazanılmış haklarımızdan taviz söz konusu değildir.

Biz, 1 Mayıs emek ve dayanışma günü dolayısıyla; darbelere, teröre ve şiddete karşı da tek ses olduğumuzu göstereceğiz. Adalet, daha özgür, yaygın ve engelsiz bir örgütlenme, çalışma şartlarının düzelmesi, çalışma barışının değişmesi ve yerleşmesiyle isteğimizi yineleyeceğiz.



Bireysel hak ve özgürlüklere, sosyal adalete ve toplumsal barışa inandığımızı ve bu uğurda mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak Öz İplik-İş Sendikası adına tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum.