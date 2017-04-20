1 SIFIR VEYA 5 SIFIR NE FARKEDER

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Bir ülkenin gelecek yüzyılına yön verecek; Toplumsal mutabakatla, toplumsal sözleşme Anayasa yapmamışız, sanki bir maç oynamışız ve hakem hatası ile zar zor yüzde 51,4’le kabul edildiğini ilan edivermişiz. Yine hukuk, kural hak getire, yetkileri kullanma hakkını elde eden ‘taraflı’ cumhurbaşkanı; atı alan Üsküdar’ı geçti, sür eşeğini Niğde’ye diyivermiş…

Dedik ya bu bir anayasa değişikliği değil bir futbol maçı olarak görülmekte. 1 sıfır da, 5 sıfır da aynı, netice de 3 puan alacaksın. 5 gol atınca daha fazla puan verilmiyor diyenler, daha kısa süre önce yüzde 60’larla sandıkları patlatın; Dünyaya kuvvetli bir mesaj verin dediğini unutuverdi… unutkanlık alışkanlık haline geldi!

Şimdi gelelim maça…

Yıllarca hakemlerden, hakem hatalarından şikâyet etmiş. Yıllar geçmiş önce kulüp başkanı, sonra federasyonu ele geçirmiş; Federasyon başkanı, MHK başkanı ve bütün birimlerin başkanı haline gelmiş.

Büyük maç günü gelmiş, rakip taraftarların tribünlere girişi yasak. Bütün stat kendi taraftarları ile doldurulmuş, rakip taraftarların stadın yakınına yaklaşması yasak, dışarıdan bile olsa takımı lehine tezahürat yapması yasak.

Adam kulüp başkanı, federasyon başkanı, MHK başkanı, hakem, teknik direktör, takım kaptanı…

Takımlar sahaya çıkmış, tribünlerden rakip takıma her türlü hakaret, saldırı, taciz serbest…

Maça direk başlama hakkını almış, maç başlamış. Rakibin oynama şansı yok. Her topu aldığında hakem oyunu durduruyor topu karşı takıma veriyor. Avantajlar sürekli rakibin aleyhine. Ama bütün bunlara rağmen rakip direniyor, iyi oynuyor ve bir türlü gol yemiyor.

Faul, tekme, tokat ne ararsan hepsi var, rakip dirençli teslim olmuyor…

Rakip direndikçe direniyor. Bir türlü gol atılamıyor. Ama ne yapıp edip bu maçın alınması lazım, hani futbol tabiri ile kır dök, parçala bu maçı al…

Aynen öyle; tekme, tokat, faul, futbol dışı her türlü hareket rakibe karşı serbest. Rakibin hiçbir hakkı yok. İyi oynasa da, gol atsa da attığı gol hakem kararı ile iptal edilecek ve kaybedecek.

Kulüp başkanı, federasyon başkanı MHK başkanı, hakem, teknik direktör, takım kaptanının her şeye müdahale hakkı var.

Maç heyecanlı, maç kıran kırana, nefes nefese… gol yok.

Dakika doksan artı bir, tüm engellere rağmen rakip golü atıyor. Hakem devrede; nizami gol iptal.

Yetmez… Gol atılması, 3 puan alınması lazım.

Hakem yine devrede; rakip kaleci topu elle tutmuştur penaltı. Yetmez; kalecinin topa atlaması da yasak, ya penaltıyı kurtarırsa…

Tamam; kalecinin topa atlaması da yasaklandı gol ve üç puan, maç bitti.

Sanki Anayasa yapmıyoruz, kazanılması gereken bir maç oynuyoruz; bir sıfır yeter.

Yetmeez, bu maçta burada bitmeez. Bu maç çok tartışılır, çook. Bu maç ve hakem hataları yedi nesil anlatılır…

Ülkenin en köklü sistem-rejim değişikliği oylandı. 2010 yılında; mühürsüz oy pusulaları ve mühürsüz zarfların geçerli sayılmaması yönünde kanun çıkarılmış. YSK seçim günü aynı yönde karar almış. YSK 2010’da yapılan kanunu ve seçim günü kendi aldığı kararı yok sayan bir uygulamayla; sayım anında AKP’li üyenin başvurusu üzerine mühürsüz zarfları ve oy pusulaların geçerli sayılması kararıyla seçimin sonucunu değiştirmiştir. Seçime şaibe düşürmüştür. Seçimi tartışılır hale getirmiştir. Bundan böyle seçimlere güven kalmamıştır. Tek görevi ülkede yapılacak seçimleri düzenlemek olan en yüksek yargı organı YSK’ya güven kalmamıştır.

Maç bitmiş; 1 sıfır veya 5 sıfır ferketmezmiş, önemli olan 3 puanmış…

Bu maç burada bitmez, bu maç çok, ama çok, yedi nesil tartışılır.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr