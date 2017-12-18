1. Uluslararası Kongre Turizmi Konferansı ve konferanstan izlenimler

Halim Utlu / Gazeteci

Ankara Valiliğinin himayelerinde, Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği(ANTOD) ana sponsorluğu ve organizatörlüğünde; Transnet, Congresium Ankara ve Turkish Airlines destekleri ile 12.12.2017 tarihinde Wyndham Ankara Otel’de, 1. Uluslararası Kongre Turizmi Konferansı masaya yatırıldı.

Konferansa Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin YAYMAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan ÖNAL, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif ŞAYIK, ANTOD Başkanı Savaş ÇOLAKOĞLU ve Avrupa'da kongre turizmi alanında önemli atılımlar yapan İspanya'nın Valencia ve Barcelona gibi şehirlerinden temsilciler ile turizm sektörü ile ilgisi olan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcileri de katıldı.

Hedef, 2023'de 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir

Konferans açılışında konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman;“Hedef, 2023 yılında 50 milyon turist getirmek, 50 milyar dolar da gelir elde etmek. Kongre turizmi, turizm sektörleri arasında en fazla gelir bırakan sektörlerden birisidir. Kongre turizminde bir turist geldiği zaman, kongre üyesi geldiği zaman, 2 bin 500 dolar civarında gelir bırakıyor. Deniz-kum-güneş turizminde kişi başına ortalama 730 dolar civarındayız. Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında önümüze koyduğu hedef, 2023 yılında 50 milyon turist getirmek, 50 milyar dolar da gelir elde etmek. Bu bizim için çok önemli bir hedeftir. "dedi.

Kongre turizmi, kültür, inanç, gastronomi, sağlık, kış turizmi de dünyaya tanıtılmalı

Türkiye'nin, kültür ve turizmde bir sessiz devrim gerçekleştirdiğini, Türkiye'de turizm denince akla deniz-kum-güneş kavramının geldiğini,bunu değiştirmek istediklerini, Türkiye denince akla Gökbeklitepe, İstanbul-Ayasofya, Antakya, Herakles Lahdi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Dünya Gastronomi Şehri, Truva, Kapodokya'nın gelmesini arzu ettiklerini, ürünü çeşitlendirme taraftarı olduklarını belirterek, sadece deniz-kum-güneş değil, aynı zamanda kongre turizmi, kültür, inanç, gastronomi, sağlık, kış turizmini de dünyaya tanıtmak istediklerini ifade etti.

Türkiye ve Ankara dünyanın merkezi

Ankara'yı kongre turizminin başkenti yapmak istediklerini anlatan Bakan Yardımcısı," Türkiye'de petrol yok ama turizm var. Turizm sektörü dolaylı olarak yüze yakın sektörü etkileyen stratejik bir sektördür. Bunun içinde kongre turizmi çok önemli. Ankara'mız maalesef Avrupa'daki başkentler içerisinde en az turistin geldiği bir başkent. Ortalama 400-500 bin civarında sayıya ulaşıyoruz. Bu yetmez. Biz el birliğiyle inşallah Ankara'yı kongre turizminin başkenti yapacağız. Neden Ankara'yı yapmak istiyoruz? Kongre turizmi için olmazsa olmaz bir kavram var ulaşım. Türkiye ve Ankara dünyanın merkezidir. Ankara dünyanın merkezidir." dedi.

Ankara,yapılacak yeni kongre alanı ile daha da ön plana çıkacak

Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Yayman, buna benzer toplantıların artarak devam etmesini, aynı şekilde sağlık turizmi, kültür turizmi vb. başlıklarında peş peşe toplantılar yapılmasını da önerdi.

“Yakın zamanda uluslararası kongre, fuar ve konferans etkinlikleri ile kendinden söz ettiren Ankara, önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni kongre alanı ile daha da ön plana çıkacaktır. Ankara’nın otel ve konaklama olarak altyapısı ziyadesi ile yeterlidir. Kongre Turizmini şehrimizin geleceği için çok önemli görüyoruz. Bu konuda Vali’mizden aldığımız destekle, tüm paydaşları bir araya getirerek bir vizyon oluşturma amacındayız.

Ekonomik ve Tanıtım Getirileri Açısından Kongre Turizminin Önemi

Birincisini düzenlediğimiz Kongre Turizmi Konferansı ile farkındalık oluşturarak Ankara’nın Kongre Turizm’inde cazibe merkezi olması için önemli bir adım olmasını temenni ederim.“diyerek konuşan ANTOD Başkanı Savaş ÇOLAKOĞLU'ndan sonra, panelin ilk oturumu olan “Ekonomik ve Tanıtım Getirileri Açısından Kongre Turizminin Önemi ” konusu ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan ÖNAL, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan TARHAN, Barcelona Kongre Bürosu MICE Tanıtım Müdürü Elena ALTEMİR, Serenas Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa GÜRBÜZ ile Turizm Medya Grubu ve TETKİD Yönetim Kurulu Başkanı Volkan ATAMAN, Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim BİRKAN’ın moderatörlüğünde panel gerçekleşti.

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlendi

Ankara'nın fuar alanı ihtiyacını gündeme getiren katılımcılar, coğrafi konumun ise avantaj sağladığını ifade ettiler.

Panelde konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tarhan, Ankara'nın tanıtımı konusunda projeler yapılması gerektiğini söyledi.

ATO'nun bu amaçla "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" düzenlediğini belirten Tarhan, "Ankara'yı turizmin, kongre turizminin merkezi yapmak istiyoruz dediğimizde "Ankara'da ne var kardeşim" dediklerinde üzülüyorum. Bizim önce Ankara'yı, kentin potansiyelini anlatmamız gerekiyor" dedi.

Kongre Turizmi İçin Gerekli Altyapı, Şehrin Hazır Olması

İkinci oturumun konusu ise şöyle belirlendi; “Kongre Turizmi İçin Gerekli Altyapı, Şehrin Hazır Olması” Bilkent Üniversitesi’nden Tamer RODOPLU’nun moderatörlüğünde düzenlenen bu oturumda, Büyükşehir Belediyesi Dış ilişkiler Daire Başkanı Ramazan KABASAKAL, TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray DEMİRER, GL Events Genel Müdürü Marc RODRİGEZ, ANTOD Başkanı Savaş ÇOLAKOĞLU ve Valer Kongre Yönetim Kurulu Başkanı M. Yudum KAYA, kendi uzmanlık alanlarındaki konuları özetleyerek, bilahare sorulan çeşitli soruları yanıtladılar.

Dünyada Kongre Turizminin Genel Değerlendirmesi

Son oturum olan “Dünyada Kongre Turizminin Genel Değerlendirmesi, Yapılması Gerekenler ve Ankara Vizyonu” konusu masaya yatırıldı.Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN’ın moderatörlüğünde;Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Kudret CABILAR, Valencia Kongre Bürosu Başkanı Angeles REDONDO, ZED Turizm Genel Koordinatörü Sefa ÜNAL ve Doğan Burada Dergi Gurubu Ankara Temsilcisi Erdal İPEKEŞEN başkentin kongre turizmindeki vizyonunu değerlendirdiler.

Kapanışta konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da, Başkent Ankara ile ilgili özetle şu görüşleri paylaştı;

Ankara’da Kongre Turizminin canlanması için destek var

“Ankara’da turizmin çeşitlenmesi için Ajans olarak çalıştığımız ve destek ayırmayı planladığımız bir konu ise Ankara’da Kongre Turizminin canlanmasıdır. Biraz geç kalınmış bir adım olsa da, yakın zamanda altyapının iyileştirilmesi ile Kongre Turizmi alanında rekabet edebilir düzeye gelinecektir.”

İlki düzenlenen 1. Uluslararası Kongre Turizmi Konferansı,oldukça olumlu bir hava içinde çalışmalarını tamamladı.

Özellikle yabancı konukların sunumlarının yanı sıra,yaşadıkları tecrübeler ile konu ile ilgili yapıcı önerileri, oldukça dikkat çekti. Bu hususta STK'lara çok görev düştüğü,ayrıca bir bütçe oluşturulmasının da önemli olduğu,işin uzmanlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.