10. Geleneksel Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) El Sanatları Sergisi Ziyarete Açıldı

10. Geleneksel Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) El Sanatları Sergisi, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak'ın yanı sıra Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler...

10. Geleneksel Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) El Sanatları Sergisi, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak'ın yanı sıra Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Müftüsü İhsan İlhan, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve vatandaşların katılımıyla ziyarete açıldı.

Ünlü TV sunucusu İkbal Gürpınar 'ın sunumuyla Antares AVM'de açılan sergide 31 branşta yaklaşık 6.000 kursiyerin 3.000 ürünü sergileniyor. Neyhane Grubunun da sahne aldığı serginin açılışında bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu özellikle vurguladı.

ERKEK KURSİYER SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Öğrenme ve öğrendiklerini paylaşmanın en güzel örneklerinden olan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarının Türkiye'nin sayılı büyük kurs merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Ak, "Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarımız vasıtasıyla 14 Kurs Merkezimizde bu yıl 64 branşta eğitim verdik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İŞKUR’ la protokol imzaladık. 2.300'ü İŞKUR kursiyeri, toplamda 10 bin kursiyer eğitimlerimizden yararlandı. Bu yıl eğitim alanların %70 kadın, % 30 ise erkek... Artık beyler de kurslarımıza ilgi gösteriyor. KEÇMEK'lerden faydalanan kursiyer sayımız 130 bine ulaştı. Kurslar sosyalleşmeye, arkadaşlık ilişkileri kurmaya vesile olmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlıyor. Hatta vatandaşımıza iyi bir terapi aracı da oluyor. Kurslar sonrası bugüne kadar kendi iş yerini açan ve evden satış yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu bizleri ayrıca sevindiriyor. 2 yıldır Suriyeli kardeşlerimiz için de dil kursları açıyoruz, ayrıca onlar da el beceri kurslarına geliyor. Böylece onları da topluma kazandırıyoruz. Öğrenmenin yaşı da sonu da yok... Bunun en güzel örneği burada sergileniyor. Kursiyerlerimizin emeklerine, yüreklerine sağlık..." dedi.

15 TEMMUZ KONULU ÇALIŞMALAR DA SERGİDE YERİNİ ALDI

Sergide 15 Temmuz'a özel bir yer ayrıldığını vurgulayan Ak, " Ülkemizin dönüm noktalarından biri olan, işgal ve istilaya karşı verilen 15 Temmuz vatan mücadelesi de değerli hocalarımız tarafından resmedildi. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7'den 70'e herkes sokaklara dökülerek mücadelenin birer neferi oldu. Keçiören'de herhangi bir stratejik nokta olmamasına karşın 15 Temmuz'da en fazla şehit veren ilçe biz olduk. 27 şehit, 236 gazimiz var. O gece Keçiörenli'ler TÜRKSAT, Akıncılar, Genelkurmay, Meclis, Emniyet, Özel Harekat Merkezi, Külliye'deydiler. Türkiye'nin ilk asker şehidi de Keçiörenli Şehit Bülent Aydın oldu. Hepsine şükran borçluyuz. O gece söz konusu vatan olduğunda milletimizin bir an bile tereddüt etmediğine şahit olduk. Tankın önüne yatan başka bir millet yok. Silahların karşısında duran bir millet yok. Terlikle F-16'lara karşı vatan mücadelesine koşan bir millet yok. O gece biz bunları yaşadık. Bizlere düşen bu zaferi unutturmamak... Şehitlerimizin isimlerini park ve okullarda yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören girişine 15 Temmuz Şehitler Anıtı yaptıklarını belirten Ak, 15 Temmuz'un sanat çalışmalarına ilham olduğunun da altını çizdi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise sergiye emek veren tüm kursiyerleri tebrik ederken, "Her insanın bir kabiliyeti var. Bu kurslar sayesinde kabiliyetler ortaya çıkıyor.Buna vesile olan Keçiören Belediye Başkanımızı ve ekibini de tebrik ediyorum." dedi. İşler, rahmet ayı Ramazanın sağlık ve sıhhat içerisinde nihayetlenmesi ve Bayrama huzur içinde erişme temennisinde bulundu.

RAMAZAN SONUNA KADAR ZİYARETE AÇIK

Başkan Ak, sergiyi gezerken 15 Temmuz'un resmedildiği eserleri dikkatle inceledi. Ahşap rölyef, minyatür, hat, tezhip, kat'ı, ebru, cam mozaik, kurdele nakışı, takı tasarımı gibi 31 branşta eserin yer aldığı sergi Ramazan sonuna kadar ziyaret edilebilecek.