10 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATİLİ ÖNCESİ YAKLAŞIK 400 BİN KİŞİNİN GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPTIĞI AŞTİ’DE DENETİMLER ARTIRILDI

-ABDURRAHMAN KARABUDAK:“BU YILIN İLK 8 AYINDA 995 KİŞİYE ÇIĞIRTKANLIK YAPTIĞI İÇİN KİŞİ BAŞI 75 TL PARA CEZASI UYGULADIK. AYRICA 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU’NA GÖRE 432, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE DE 227 KİŞİ VE FİRMAYA CEZA KESTİK”

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve AŞTİ ’den sorumlu BUGSAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri, 10 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi yaklaşık 400 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmesi’nde (AŞTİ) sürdürdüğü denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda; otobüs bagajlarının yolcu fişleriyle uyumluluğundan, yolcu biletlerindeki isim-soyad bilgilerine, AŞTİ ’ye giriş-çıkışlardaki aramalardan, çığırtkanlığın önlenmesine kadar pek çok konuda denetim yapan ekipler, kurallara uymayan firma, yazıhane ve kişilere de cezai müeyyide uyguladı.

Sadece bu yılın ilk 8 ayında 995 kişiye çığırtkanlık yaptığı için kişi başı 75 TL para cezası uygulandığını kaydeden yetkililer, 4925 sayılı karayolu taşıma kanununa göre 432 kişi ve firmaya, 5326 sayılı kabahatler kanununa göre de 227 kişi ve firmaya ceza kesildiğini bildirdiler.

-AŞTİ’DE GÖZ AÇTIRILMIYOR…

Ankara Büyükşehir Belediyesi , Başkentlilerin rahat ve huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için pek çok konuda gerçekleştirdiği denetim ve çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkent’in en önemli giriş kapılarından olan AŞTİ ’deki önlem ve denetimler de arttırıldı. Özellikle bayram öncesinde günlük 2 bin otobüsün giriş yaptığı AŞTİ’nin, giriş ve çıkışlarında otobüslerde bagaj kontrolü gerçekleştiren ekipler, yolculara bagaj fişi vermeyen firmalara cezai işlem uyguladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Abdurrahman Karabudak ile BUGSAŞ Genel Müdürü Seçkin Odabaşı ’nın da bulunduğu denetimlerde, yolcu biletlerini de kontrol eden ekipler, biletlerle yolcuların isim-soyad uyuşmazlığı bulunanları için de firmalara ceza kesti.

-200 PERSONEL, 200 KAMERA, 4 K-9 KÖPEĞİ…

Gece-gündüz süren denetimler kapsamında, vatandaşların AŞTİ’ye giriş ve çıkış yaptığı 28 ayrı kapıda da x-ray cihazları bulunduğunu kaydeden Seçkin Odabaşı,“Vatandaşlarımız, bu cihazlardan geçmelerinin ardından da güvenlik personelimiz tarafından aranıyor. 200 güvenlik personelimiz ve 4 ayrı K-9 köpeğimiz gece gündüz vardiyalı bir şekilde görev yapıyor. Ayrıca bina ve çevresi de 200 adet son teknoloji kamera sistemiyle 24 saat gözetim altında” bilgisini verdi.

Seyahat edecek olan vatandaşlara, “Kesinlikle ve kesinlikle korsan taşımacılığa müsaade etmeyin. Şehirlerarası yolculuk yaparken de kesinlikle bagaj fişi almadan seyahat etmeyin” uyarısında da bulunan Odabaşı, yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve mutluluğu için olduğunun da altını çizdi.

Zabıta Daire Başkanı Karabudak da, “Yolcuların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak adına 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer tüm kanun ve yönetmeliklere dikkat etmeyenlere cezai müeyyide uyguluyoruz. Çünkü hiç ummadığımız konuda yaşanan bir sıkıntı büyük facialara dönüşebilir” uyarısını yaptı.

Yolcu adına başka bir kişinin bagajının taşınması gibi durumların büyük facialara yol açabileceği veya biletlere isim yazılmamasının kaza anında hiçbir sigorta bedeli talep edilememesi gibi sonuçlara neden olabileceği bilgisini veren Karabudak, “Bu yüzden firmalar dikkat etsinler ve hassasiyet göstersinler, erken çıkmaları değil, doğru bir şekilde yola çıkmaları gerekiyor” diye konuştu.

-GİRİŞLERDE ARAÇLAR ARANIYOR…

Yolcu karşılamak veya uğurlamak adına AŞTİ’ye giriş yapan araçların da altlarının ve gerekli görülmesi durumunda bagajlarının arandığını da hatırlatan yetkililer, şüpheli bir paket ve şahıs durumunda, Emniyet ile işbirliği içerisinde gerekli işlemlerin yapıldığını da hatırlattılar.