10 Ocak gazeteciler günü

Eyüphan Kaya

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Diyarbakır İl temsilciliğinin gazeteciler günüyle ilgili basın açıklamasıdır.

10 Ocak gazeteciler gününü tüm gazete çalışanlarına tebrik eder kendilerine huzur ve mutluluk dilerken, vatandaş olarak kendilerine minnettar olduğumuzu beyan ederim.

Sabahın erken saatlerinde haber ve yorumlarıyla fotoğraf ve mizanpajıyla gecenin geç saatlerine kadar bin bir zahmetle hazırladıkları gazetenin kapımıza gelmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor.

Günün birinde,

*Gazetecilik mesleğinin devlet ve millet nezdinde daha saygın hale geldiği,

*Özlük haklarının iyileştirildiği,

*Ücret imkanlarının günün ekonomik ihtiyaçlarına cevap verdiği,

*Gazetenin imtiyaz sahibinden aldığı ücret kadar bir katkının da devlet tarafından kendilerine verildiği,

*Haber ve yorumdan daha yüksek moral ve motivasyon alabildiğimiz,

Günleri görmek dileğiyle günlerini tekrar tebrik eder kendilerine başarılar dilerim.

OGC olarak bu tür beklentilerin bir an evvel oluşması için bize düşen görevi yerine getireceğimizi kamuoyu nezdinde söz veriyorum.

Eyüphan Kaya

OGC Diyarbakır İl temsilcisi