10 yıldır okul ziyaretleri yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor

Başkan Tiryaki’nin bu seferki adresinde Mehmet Memişoğulları İlkokulu ve Ortaokulu vardı. Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Tiryaki, çocuklara Türkçe sözlük ve masa saati hediye etti.

Başkan Tiryaki, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için okula temizlik malzemesi yardımında da bulundu.

“Zamanın kıymetini bilin”

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Tiryaki, başarıya giden yolda disiplinli çalışmanın büyük yer tuttuğunu belirtti. Çocuklardan mutlaka kitap okumalarını isteyen Başkan Tiryaki, güne zinde bir başlangıç yapmak için erken yatıp erken kalkmaları gerektiğini de söyledi. Başkan Tiryaki, zamanın en verimli şekilde kullanılması konusunda da çocuklardan söz aldı. Teknolojinin işe yarayan kısımlarının kullanılması konusunda çocuklara öğüt eren Başkan Tiryaki: “Televizyon, bilgisayar, tablet karşısında vaktinizi boşa harcamayın. Cep telefonlarınızı amacı dışında kullanmayın. Farkında değilsiniz ama bu telefonlar sizin vaktinizi çalıyor. Bir sayfa kitap okusanız daha iyi. Dünyada çok büyük bir rekabet var. Bu rekabet içinde başarılı olmak için çok çalışmanız gerekiyor.” dedi.