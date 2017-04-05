  • BIST 88.410
  • Altın 148,419
  • Dolar 3,6774
  • Euro 3,9249
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C

10 yıldır okul ziyaretleri yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor

»
10 yıldır okul ziyaretleri yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor
Başkan Tiryaki’nin bu seferki adresinde Mehmet Memişoğulları İlkokulu ve Ortaokulu vardı. Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Tiryaki, çocuklara Türkçe sözlük ve masa saati hediye etti.

Başkan Tiryaki, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi için okula temizlik malzemesi yardımında da bulundu.

“Zamanın kıymetini bilin”

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Tiryaki, başarıya giden yolda disiplinli çalışmanın büyük yer tuttuğunu belirtti. Çocuklardan mutlaka kitap okumalarını isteyen Başkan Tiryaki, güne zinde bir başlangıç yapmak için erken yatıp erken kalkmaları gerektiğini de söyledi. Başkan Tiryaki, zamanın en verimli şekilde kullanılması konusunda da çocuklardan söz aldı. Teknolojinin işe yarayan kısımlarının kullanılması konusunda çocuklara öğüt eren Başkan Tiryaki: “Televizyon, bilgisayar, tablet karşısında vaktinizi boşa harcamayın. Cep telefonlarınızı amacı dışında kullanmayın. Farkında değilsiniz ama bu telefonlar sizin vaktinizi çalıyor. Bir sayfa kitap okusanız daha iyi. Dünyada çok büyük bir rekabet var. Bu rekabet içinde başarılı olmak için çok çalışmanız gerekiyor.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi23 Şubat 2017 Perşembe 12:48
  • Silopi Belediyesi’nden gelen heyet, Altındağ Belediyesi’nin tecrübelerinden yararlanmaya devam etti22 Şubat 2017 Çarşamba 12:02
  • ​Yemyeşil bir Altındağ için gece gündüz çalışan Başkan Tiryaki, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor10 Şubat 2017 Cuma 11:33
  • Aydınlıkevler Mahallesi’nin yüzünü güldürecek olan Kapalı Semt Pazarı’nın inşaatı tamamlandı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:13
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Kayseri Talas Gücü 2-107 Şubat 2017 Salı 12:03
  • Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen hafta sonu buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor04 Şubat 2017 Cumartesi 12:24
  • Altındağ yeşil alanları, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve değişen havasıyla 2017 yılında iyice değerlenecek27 Ocak 2017 Cuma 11:07
  • 21’incisi düzenlenen EMITT fuarında Altındağ rüzgârı esti27 Ocak 2017 Cuma 11:03
  • Altındağ’ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi’nde gönüllerince eğlendi27 Ocak 2017 Cuma 11:00
  • Altındağlı vatandaşlar, Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor23 Ocak 2017 Pazartesi 13:13
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim