Çankaya Belediyesinin pazaryerlerini sadece meyve sebze alışverişi yapılan yerler olmaktan çıkarıp, 7/24 yaşayan kent meydanı görünümüne kavuşturduğu ilk örnek olan 100. Yıl Pazaryeri, 29 Nisan’da ünlü sanatçı Onur Akın’ın vereceği konserle açılıyor.

Çankaya Belediyesi, 2017 yılına 4 ayda 24 eser sözüyle başlarken parklardan sanat merkezlerine kreşlerden pazaryerlerine kadar birçok yatırımı da ilçe sakinlerinin hizmetine sunmaya devam ediyor. Yatırımların başkenti sloganıyla yola çıkan Çankaya Belediyesi, pazaryerlerini de vatandaşların 7/24 aktif olarak kullanabilecekleri hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Belediye, 100. Yıl Pazaryeri’nin açılışını, 29 Nisan Cumartesi saat 19.00’da Onur Akın’ın vereceği konserle gerçekleştirecek.

TEK MERKEZDEN 100 BİN KİŞİYE HİZMET

100. Yıl semt sakinlerinin yanı sıra Çukurambar, Çiğdem, Cevizlidere, Balgat gibi çevre semtlerin de faydalanacağı 100. Yıl Pazaryeri 7208 metrekare alan üzerinde otopark, 11 adet ticari bağımsız bölüm, muhtarlık, zabıta ve temizlik noktaları bulunan komple bir alan üzerinde kurulu olarak hizmet verecek.

Yeni konsept pazaryerini kent meydanı olarak Çankayalıların hizmetine sunan Çankaya Belediyesi ilkini 100. Yılda hizmete sunacağı alanda pazar kurulmadığı zamanlarda kermes, sergi, açık hava toplantıları, spor gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağı üst kısımda bulunan çocuk parkı ve amfi ile bütünleşen kademeli üstü kapalı açık alan ile düzenleyecek.