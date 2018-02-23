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100. Yılında Trabzon etkinliği Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) davetlileri bekliyor

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100. Yılında Trabzon etkinliği Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) davetlileri bekliyor
Trabzon Vakfı’nın düzenlediği Kurtuluşunun 100. Yılında Trabzon başlıklı etkinlikler dizisi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) davetlileri bekliyor.

Trabzon Vakfı’nın her yıl geleneksel hale getirdiği bu yıl ise Kurtuluşunun 100. Yılında Trabzon temasıyla düzenlenen etkinlikler dizisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşiyor. 

Trabzon’a gönül vermiş insanları buluşturan etkinliklerde katılımcılar resim, heykel, seramik, fotoğraf, karikatür, el sanatları, sergiler ve ürün şovlarının izleyebildikleri gibi ÇSM içerisinde yer alan kafede yöresel lezzetleri tatma imkanı da buluyor.

Bu yıl Kurtuluşunun 100. Yılında Trabzon temasıyla yola çıkan ve ÇSM’nin tüm katlarında dinletiler, söyleşiler, halk oyunları konserler, gösteriler, film gösterimleri ve kitap imza günlerinin yer aldığı etkinlikler hafta sonu da sürecek. 

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