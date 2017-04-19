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1000 Çocuk Korosu ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konserine hazır

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1000 Çocuk Korosu ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konserine hazır
Tüm Ankaralıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konserine davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,“23 Nisan bu topraklarda büyük bir dirilişin günüdür.

Bugün bize düşen ulusumuzun büyük mirası 23 Nisan gününe sahip çıkmaktır” dedi.

 

Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, belediyenin geleneksel hale getirdiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konserine hazır. Yıl boyunca okullarındaki müzik öğretmenlerinin yanı sıra Çankaya Belediyesi müzisyenleriyle de çalışan çocuklar, dinleyici karşısına çıkacak olmanın heyecanı içinde.

Çankaya’nın çeşitli okullarında ve Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesi’nde sürdürdükleri çalışmaları, şef Musa Göçmen ile prova eden koristler, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda hep bir ağızdan şarkılar söyleyecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir repertuarla izleyici karşısına çıkacak olan koro, “İleri”, “El ele”, “İzmir Marşı”, “23 Nisan”, “Güzel Dünya”, “Mavi Gezegen”, “Penceresi Yola Karşı”, “Yeşil Çimen Üzerinde”, “Çayır Çimen Geze Geze”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Hele Bir Gel”, “Senden Daha Güzel” şarkılarını seslendirecek.

Ücretsiz olan konserde Kadri Ergen yönetimindeki Halk Dansları Topluluğu da (Hoy-Tur) gösteri yapacak.

 

“EGEMENLİK COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Saat 17.00’de başlayacak konsere tüm Ankaralıları davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bugün her zamankinden daha çok umutla, coşkuyla Cumhuriyetimize, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkacağız. 23 Nisan egemenliğin ulusta, halkta olduğunun kanıtıdır, bayramıdır. Bütün halkımızı 23 Nisan’a, egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum. 23 Nisan bu topraklarda büyük bir dirilişin günüdür. Bugün Çankaya olarak bize düşen ulusumuzun büyük mirası 23 Nisan gününe sahip çıkmaktır” dedi.

Bir ulusun, kuruluş ve kurtuluş gününü unutursa ayakta kalamayacağını vurgulayan Başkan Taşdelen, “Ulusal kurtuluşun ve Cumhuriyetin mimarı Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da, ulusal bayramlarımıza sahip çıkmak tarihi sorumluluğumuzdur. Gelin ulusal egemenlik coşkusunu birlikte yaşayalım” diye konuştu. 

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