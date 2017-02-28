"1000'de 1 Gece Diyalogları" adlı tiyatro oyununu Yenimahalle seyircisi ile buluştu

Yenimahalle Belediyesi, Birol Güven'in kaleme aldığı, Galip Erdal'ın yönettiği, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "1000'de 1 Gece Diyalogları" adlı tiyatro oyununu Yenimahalle'lilerle buluşturdu.

Yenimahalle Belediyesi 50’nci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunda, teknolojinin gerisinde kalmış bir adam olan Erdem’in gelişen internet teknolojisine ayak uydurma çabaları izleyiciye aktarıldı.

Yenimahalle’de kahkaha show

Oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da vatandaşlarla birlikte izledi.

Oyunda mizahi bir bakış açısıyla teknolojinin iş ve arkadaşlık ilişkilerinde üstlendiği rol ele alındı. Kahkahaların biran olsun dinmediği salonda, ilişkiler ve evliliklerde romantizmin yokluğundan kaynaklanan sorunlar vatandaşları güldürdü.

“Cumhuriyetin ilçesinde cumhuriyetin sanatçıları sahnede”

Mutlu sonla biten oyunda birbirinden ünlü isimler vatandaşlar tarafından ayakta alkışlanırken, Başkan Yaşar oyunculara çiçek takdim ederek konuşma yaptı.

Konuşmasında belediye olarak kültür ve sanata çok önem verdiklerini belirten Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti kurduktan sonra önce kültüre ve sanata önem vermiştir. Biz de bu yolda devam ediyoruz. Yenimahalle cumhuriyetin ilçesidir. Her zaman cumhuriyetin sanatçılarını ağırlayacağız ve bağrımıza basacağız” dedi.