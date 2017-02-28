  • BIST 87.573
  • Altın 145,454
  • Dolar 3,6116
  • Euro 3,8241
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C

"1000'de 1 Gece Diyalogları" adlı tiyatro oyununu Yenimahalle seyircisi ile buluştu

»
"1000'de 1 Gece Diyalogları" adlı tiyatro oyununu Yenimahalle seyircisi ile buluştu
Yenimahalle Belediyesi, Birol Güven'in kaleme aldığı, Galip Erdal'ın yönettiği, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "1000'de 1 Gece Diyalogları" adlı tiyatro oyununu Yenimahalle'lilerle buluşturdu.

Yenimahalle Belediyesi 50’nci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunda, teknolojinin gerisinde kalmış bir adam olan Erdem’in gelişen internet teknolojisine ayak uydurma çabaları izleyiciye aktarıldı.

Yenimahalle’de kahkaha show

Oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da vatandaşlarla birlikte izledi.

Oyunda mizahi bir bakış açısıyla teknolojinin iş ve arkadaşlık ilişkilerinde üstlendiği rol ele alındı. Kahkahaların biran olsun dinmediği salonda, ilişkiler ve evliliklerde romantizmin yokluğundan kaynaklanan sorunlar vatandaşları güldürdü.

“Cumhuriyetin ilçesinde cumhuriyetin sanatçıları sahnede”

Mutlu sonla biten oyunda birbirinden ünlü isimler vatandaşlar tarafından ayakta alkışlanırken, Başkan Yaşar oyunculara çiçek takdim ederek konuşma yaptı.

Konuşmasında belediye olarak kültür ve sanata çok önem verdiklerini belirten Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti kurduktan sonra önce kültüre ve sanata önem vermiştir. Biz de bu yolda devam ediyoruz. Yenimahalle cumhuriyetin ilçesidir. Her zaman cumhuriyetin sanatçılarını ağırlayacağız ve bağrımıza basacağız” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan Belediyesi şehir gezileriyle binlerce kişiyi tarih ve kültürle buluşturmaya devam ediyor19 Şubat 2017 Pazar 11:12
  • “Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası 1927-1939” ve “Savaşlar arası Dönemde Kaunas Mimarlığı Litvanya”17 Şubat 2017 Cuma 12:47
  • “Gönül Sohbetleri” adlı programda Sincanlılar kendi alanında uzman kişilerle buluşuyor17 Şubat 2017 Cuma 12:37
  • Mevlana Kültür ve Spor Merkezin'de "Okçular Tepesi 15 Temmuz Kahramanları" isimli resim sergisi açıldı16 Şubat 2017 Perşembe 10:02
  • “Paris Hayatı” Opereti ile 2017 yılının ilk prömiyerini gerçekleştiriyor15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32
  • 45. İstanbul Müzik Festivali Programı Açıklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 12:17
  • Sincan Belediyesi gönüllere “Gönül Sohbetleri” isimli program ile girecek15 Şubat 2017 Çarşamba 11:44
  • KAFASI KARIŞIK KONTRTENOR, REDD VE HEAVY METAL KÜLTÜRÜNE ATFEN “LANETH BİR GECE” SALON’DA14 Şubat 2017 Salı 15:21
  • ‘LOGAN: WOLVERINE’ TÜRKİYE PRÖMİYERİ İKSV GALALARI’NDA14 Şubat 2017 Salı 12:19
  • Beypazarı'nda Türk dünyasına özgü eserler seslendiren topluluk danslarıyla da izleyenleri mest etti14 Şubat 2017 Salı 11:57
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim