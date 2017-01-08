11. Ankara Kitap Fuarı (06-15 Ocak 2017), büyük ilgi görüyor

Kitap terörizmi,kaosu, belirsizliği yener, barıştır, kardeşliktir ve birliktir

Fuar açılışını yapan Çayır, “Bu fuarı Ankara’da yapmaya başladığımızda, bize 'TÜYAP 2 sene yaptı bıraktı gitti, başka bir firma yaptı ama Ankara gerekli ilgiyi göstermedi, aynı hezimeti yaşayabilirsiniz' denildi. Biz hiç umursamadık ve AKM’de gerçekten emek vererek başladık.Bütün devletler kitabın yanında yer alır,şu anda yanımızda oldular, bir şeyler yaptılar ama tam yapılmasını istiyoruz.

Biz bunu geleneksel hale getirdik ve geçen yıl sadece biletli giren sayısı 300 binin üzerindeydi.Bu sene 500 binleri yakalayacağımızı düşünüyorum. Ankara’nın çevresinde bulunan 15 ile şu anda reklam girdik. Kitap nankör değildir, kitap barıştır, huzurdur. Kitap cehaleti yener, kitap terörizmi yener, kitap kaosu, belirsizliği yener, kitap aydınlıktır, barıştır, kardeşliktir ve kitap birliktir.” dedi.

Fuar, yakında uluslararası alana açılacak



Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yrd.Doç. Yakup Ömeroğlu da,"Aşırılıkların sebebi, terörizmin sebebi kitapsızlıktır. İster DEAŞ adına,ister başka bir adla onlar kitapsızlardır. Ankara bir kaç yıldır hakikaten kitap bayramı yapıyor, büyük bir şölen yaşanıyor, özellikle hafta sonları adım atmak mümkün değil.Hafta içi gelmeyi tercih ediyorum,çünkü gerçekten aşırı kalabalık ama bu aynı zamanda,bizim için çok sevindirici bir hadise. Ümit ederim önümüzdeki yıllarda,bu fuarın adı da uluslararası bir alana dönüşür. İstanbul,İzmir veya Diyarbakır’da ne demek istediklerini anlıyoruz, yalnız onlar da anlamalı ki,Türkiye bundan küçük olamaz." ifadelerini kullandı.



Türkiye az kitap okuyan,az kitap basan ülke mi?

Şimdiye kadar yapılan en büyük kitap fuarı olmasından büyük gurur duyduğunu, bu organizasyonların yapılmasını önemsediğini belirten Milletvekili Nevzat Ceylan ise özetle şöyle konuştu;

"Kitap deyince anlatmak zor, kitap olmasaydı,dünyanın ne halde olacağını düşünemiyorum.Türkiye az kitap okuyan ve az kitap basan bir ülke deniliyor ama kitap basımları,okuyucularımız arttı, bu son derece güzel bir şey. Bu kitap fuarının hayırlara vesile olmasını diliyorum, umarım gelecekte, daha büyükleri de yapılır.”

Ankara’da sanata ve kültüre yapmış oldukları katkılarından dolayı, Eylül Fuarcılık tarafından yazarlara ödül takdim edildi ve ardından açılış kurdelesi kesildi.

Cağaloğlu tarihi sahaflar festivali de, fuarda yer aldı

11. Ankara Kitap Fuarı, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrasya Yazarlar Birliği, KOSGEB ve Kazakistan'ın organizatörlüğü ve desteğiyle gerçekleşirken,Türkiye'nin en büyük yayınevleri ve İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu'nda gerçekleşen tarihi sahaflar festivali de, fuarda yer aldı.



Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel ilişkiler adına, bu fuarı önemsediklerini, siyasi ve ekonomi anlamda iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin, üst düzeyde devam ettiğini,kültürel değerlere önem vererek, ilişkilerin farklı bir boyuta taşındığını görmekten mutlu olduklarına dikkat çeken Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Eğitim-Kültür Müşaviri Maik Otarbayev,

Kazak Edebiyatıyla ilgili kitaplar, fuarda sergileniyor

"Ankara Kitap Fuarı'nda onur konuğu olarak Kazakistan'ın yer alması, bizim için de onur verici bir olaydır. Ankara'da, Türkiye'nin göbeğinde bulunmamız ve burada değerlerimizi sergilememiz, bizim için memnuniyet verici bir olaydır. Bu zamana kadar Kazakistan Büyükelçiliği olarak, Kazak Edebiyatından Bengü Yayınları ve Avrasya Yazarlar Birliğinin desteğiyle pek çok kitabımızı, Türkiye Türkçesine aktararak yayınlamıştık. Bu kitaplarımız da fuarda sergileniyor."dedi.

Okullarda eğitim gören 4-5 bin öğrenci fuara katılıyor

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır'ın verdiği bilgiye göre; g eçen yıl 10. Ankara Kitap Fuarı'na, 300 bini aşkın ziyaretçi katıldı. Bu sene katılımın katlanarak artacağı bekleniyor . Pek çok yayın evi katıldı, çok çeşitli olması nedeniyle de, Türkiye'nin en renkli yayınevi değerlendirmesi yapılıyor . Ayrıca MEB işbirliğiyle, okullarda eğitim gören 4-5 bin öğrencinin fuara katıldığı ifade edilirken, her sene olduğu gibi,bu sene de ünlü yazarlar,fuara katılıyor.