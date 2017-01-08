11. Ankara Kitap Fuarı (06-15 Ocak 2017), büyük ilgi görüyor

Kazakistan'ın konuk ülke olduğu, 250 yayınevinin katıldığı, 300 imza ve 50'ye yakın konferans etkinliğinin düzenlendiği ve Eylül Fuarcılık Firmasının organize ettiği 11. Ankara Kitap Fuarı, 6 Ocak 2017 tarihinde Ato Congresium'da açıldı.Fuar,15 Ocak 2017 tarihine kadar devam ediyor.
Avrasya Yazarlar Birliğinin desteğiyle düzenlenen 11. Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına,Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yrd.Doç. Yakup Ömeroğlu, AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır,çok sayıda yazar,davetli ve kitapseverler katıldı..
Kitap terörizmi,kaosu, belirsizliği yener, barıştır, kardeşliktir ve birliktir
Fuar açılışını yapan Çayır, “Bu fuarı Ankara’da yapmaya başladığımızda, bize 'TÜYAP 2 sene yaptı bıraktı gitti, başka bir firma yaptı ama Ankara gerekli ilgiyi göstermedi, aynı hezimeti yaşayabilirsiniz' denildi. Biz hiç umursamadık ve AKM’de gerçekten emek vererek başladık.Bütün devletler kitabın yanında yer alır,şu anda yanımızda oldular, bir şeyler yaptılar ama tam yapılmasını istiyoruz.
Biz bunu geleneksel hale getirdik ve geçen yıl sadece biletli giren sayısı 300 binin üzerindeydi.Bu sene 500 binleri yakalayacağımızı düşünüyorum. Ankara’nın çevresinde bulunan 15 ile şu anda reklam girdik. Kitap nankör değildir, kitap barıştır, huzurdur. Kitap cehaleti yener, kitap terörizmi yener, kitap kaosu, belirsizliği yener, kitap aydınlıktır, barıştır, kardeşliktir ve kitap birliktir.” dedi.
Fuar, yakında uluslararası alana açılacak
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yrd.Doç. Yakup Ömeroğlu da,"Aşırılıkların sebebi, terörizmin sebebi kitapsızlıktır. İster DEAŞ adına,ister başka bir adla onlar kitapsızlardır. Ankara bir kaç yıldır hakikaten kitap bayramı yapıyor, büyük bir şölen yaşanıyor, özellikle hafta sonları adım atmak mümkün değil.Hafta içi gelmeyi tercih ediyorum,çünkü gerçekten aşırı kalabalık ama bu aynı zamanda,bizim için çok sevindirici bir hadise. Ümit ederim önümüzdeki yıllarda,bu fuarın adı da uluslararası bir alana dönüşür. İstanbul,İzmir veya Diyarbakır’da ne demek istediklerini anlıyoruz, yalnız onlar da anlamalı ki,Türkiye bundan küçük olamaz." ifadelerini kullandı.
Türkiye az kitap okuyan,az kitap basan ülke mi?
Şimdiye kadar yapılan en büyük kitap fuarı olmasından büyük gurur duyduğunu, bu organizasyonların yapılmasını önemsediğini belirten Milletvekili Nevzat Ceylan ise özetle şöyle konuştu;
"Kitap deyince anlatmak zor, kitap olmasaydı,dünyanın ne halde olacağını düşünemiyorum.Türkiye az kitap okuyan ve az kitap basan bir ülke deniliyor ama kitap basımları,okuyucularımız arttı, bu son derece güzel bir şey. Bu kitap fuarının hayırlara vesile olmasını diliyorum, umarım gelecekte, daha büyükleri de yapılır.”
Ankara’da sanata ve kültüre yapmış oldukları katkılarından dolayı,Eylül Fuarcılık tarafından yazarlara ödül takdim edildi ve ardından açılış kurdelesi kesildi.
Cağaloğlu tarihi sahaflar festivali de, fuarda yer aldı
11. Ankara Kitap Fuarı, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrasya Yazarlar Birliği, KOSGEB ve Kazakistan'ın organizatörlüğü ve desteğiyle gerçekleşirken,Türkiye'nin en büyük yayınevleri ve İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu'nda gerçekleşen tarihi sahaflar festivali de, fuarda yer aldı.
Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel ilişkiler adına, bu fuarı önemsediklerini, siyasi ve ekonomi anlamda iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin, üst düzeyde devam ettiğini,kültürel değerlere önem vererek, ilişkilerin farklı bir boyuta taşındığını görmekten mutlu olduklarına dikkat çeken Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Eğitim-Kültür Müşaviri Maik Otarbayev,
Kazak Edebiyatıyla ilgili kitaplar,fuarda sergileniyor
"Ankara Kitap Fuarı'nda onur konuğu olarak Kazakistan'ın yer alması, bizim için de onur verici bir olaydır. Ankara'da, Türkiye'nin göbeğinde bulunmamız ve burada değerlerimizi sergilememiz, bizim için memnuniyet verici bir olaydır. Bu zamana kadar Kazakistan Büyükelçiliği olarak, Kazak Edebiyatından Bengü Yayınları ve Avrasya Yazarlar Birliğinin desteğiyle pek çok kitabımızı, Türkiye Türkçesine aktararak yayınlamıştık. Bu kitaplarımız da fuarda sergileniyor."dedi.
Okullarda eğitim gören 4-5 bin öğrenci fuara katılıyor
Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır'ın verdiği bilgiye göre; geçen yıl 10. Ankara Kitap Fuarı'na, 300 bini aşkın ziyaretçi katıldı. Bu sene katılımın katlanarak artacağı bekleniyor. Pek çok yayın evi katıldı,çok çeşitli olması nedeniyle de, Türkiye'nin en renkli yayınevi değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca MEB işbirliğiyle, okullarda eğitim gören 4-5 bin öğrencinin fuara katıldığı ifade edilirken, her sene olduğu gibi,bu sene de ünlü yazarlar,fuara katılıyor.
İLESAM da,11. Ankara Kitap Fuarında stand açtı
Fuarda kitaplarını imzalayacak yazarlardan bazıları şöyle; Yılmaz Özdil, İlker Başbuğ, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Ümit, Emrah Serbes, İsmail Saymaz, Ataol Behramoğlu, Saygı Öztürk, Enver Aysever, Büşra Yılmaz, Hasan Ali Toptaş, Sinan Meydan, Muzaffer İzgü, Nermin Şakracı, Murathan Mungan....Bu arada Ahmet Ümit ile Rus yazar ve şair Mihail Sinelnikov'un katılacağı bildirildi.
Ayrıca İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın verdiği bilgiye göre de;Eylül Fuarcılıkla yapılan işbirliği protokolu kapsamında,İLESAM da,11. Ankara Kitap Fuarında Stand açtı. Ato Congresium'daki kitap fuarında, İLESAM üyeleri 6 Ocak-15 Ocak 2017 tarihleri arasında A 97 nolu İLESAM Standı’nda imza günleri düzenliyor ve kitap satışı yapıyor.
İLESAM üyeleri imza günleri
8 Ocak 2017 Tarık TORUN 12.00 – 14.00
8 Ocak 2017 Sabiha SERİN 12.00 – 14.00
8 Ocak 2017 Sibel UNUR ÖZDEMİR 14.00 – 16.00
8 Ocak 2017 Ergün VEREN 14.00 – 16.00
8 Ocak 2017 Adil KARAGÖZ 16.00 – 18.00
8 Ocak 2017 Şerife BADISABA 16.00 – 18.00
8 Ocak 2017 Ahmet ALPTEKİN 18.00 – 20.00
8 Ocak 2017 Mustafa AKGÜN 18.00 – 20.00
9 Ocak 2017 Fatih TÜRKOĞLU 12.00 – 14.00
9 Ocak 2017 Bahattin AYHAN 14.00 – 16.00
9 Ocak 2017 FAHRETTİN ALAY14.00 – 16.00
9 Ocak 2017 İbrahim COŞAR 16.00 – 18.00
10 Ocak 2017 Engin K.ORTAKÖYLÜOĞLU 14.00 – 16.00
10 Ocak 2017 Kenan OLPAK 16.00 – 18.00
10 Ocak 2017 Celal Ogan 16.00 – 18.00
11 Ocak 2017 Hanifi IŞIK 12.00 – 14.00
11 Ocak 2017 Songül DÜNDAR 14.00 – 16.00
11 Ocak 2017 Özlem ŞENOL AÇER 14.00 – 16.00
11 Ocak 2017 Necdet TABAK 16.00 – 18.00
12 Ocak 2017 Yaşar Tolga BOZKURT 12.00 – 14.00
12 Ocak 2017 Nevin BALTA 12.00 – 14.00
12 Ocak 2017 Alp ARPAD 14.00 – 16.00
12 Ocak 2017 Ahmet YILDIRIM 14.00 – 16.00
12 Ocak 2017 Selahattin DÜNDAR 16.00 – 18.00
12 Ocak 2017 Nizamettin DURAN 16.00 – 18.00
13 Ocak 2017 Arslan BAYIR 14.00 – 16.00
13 Ocak 2017 Bekir YEĞNİDEMİR 14.00 – 16.00
13 Ocak 2017 İbrahim ÜNAL 16.00 – 18.00
13 Ocak 2017 Hasan AKAR 16.00 – 18.00
14 Ocak 2017 Alaeddin İKİCAN 12.00 – 14.00
14 Ocak 2017 Rana İslam DEĞİRMENCİ 12.00 – 14.00
14 Ocak 2017 Süleyman ALTUNBAŞ 14.00 – 16.00
14 Ocak 2017 Gülten ERTÜRK 14.00 – 16.00
14 Ocak 2017 Hikmet OKUYAR 16.00 – 18.00
14 Ocak 2017 Fatma YANGIN EKŞİOĞLU 16.00 – 18.00
14 Ocak 2017 Ahmet SANDAL 18.00 – 20.00
14 Ocak 2017 Arife ARSLAN 18.00 – 20.00
15 Ocak 2017 Hümeyra KAYA 12.00 – 14.00
15 Ocak 2017 Feyzullah SEÇKİN 12.00 – 14.00
15 Ocak 2017 Hanım HALİLOVA 14.00 – 16.00
15 Ocak 2017 Ceyla CEYLAN 14.00 – 16.00
15 Ocak 2017 Vedat FİDANBOY 16.00 – 18.00
15 Ocak 2017 İsmet Bora BİNATLI 16.00 – 18.00
15 Ocak 2017 Hanlar KOCA 18.00 – 20.00
15 Ocak 2017 Şemsettin KÜZECİ 18.00 – 20.00
8 Ocak 2017 Sabiha SERİN 12.00 – 14.00
8 Ocak 2017 Sibel UNUR ÖZDEMİR 14.00 – 16.00
8 Ocak 2017 Ergün VEREN 14.00 – 16.00
8 Ocak 2017 Adil KARAGÖZ 16.00 – 18.00
8 Ocak 2017 Şerife BADISABA 16.00 – 18.00
8 Ocak 2017 Ahmet ALPTEKİN 18.00 – 20.00
8 Ocak 2017 Mustafa AKGÜN 18.00 – 20.00
9 Ocak 2017 Fatih TÜRKOĞLU 12.00 – 14.00
9 Ocak 2017 Bahattin AYHAN 14.00 – 16.00
9 Ocak 2017 FAHRETTİN ALAY14.00 – 16.00
9 Ocak 2017 İbrahim COŞAR 16.00 – 18.00
10 Ocak 2017 Engin K.ORTAKÖYLÜOĞLU 14.00 – 16.00
10 Ocak 2017 Kenan OLPAK 16.00 – 18.00
10 Ocak 2017 Celal Ogan 16.00 – 18.00
11 Ocak 2017 Hanifi IŞIK 12.00 – 14.00
11 Ocak 2017 Songül DÜNDAR 14.00 – 16.00
11 Ocak 2017 Özlem ŞENOL AÇER 14.00 – 16.00
11 Ocak 2017 Necdet TABAK 16.00 – 18.00
12 Ocak 2017 Yaşar Tolga BOZKURT 12.00 – 14.00
12 Ocak 2017 Nevin BALTA 12.00 – 14.00
12 Ocak 2017 Alp ARPAD 14.00 – 16.00
12 Ocak 2017 Ahmet YILDIRIM 14.00 – 16.00
12 Ocak 2017 Selahattin DÜNDAR 16.00 – 18.00
12 Ocak 2017 Nizamettin DURAN 16.00 – 18.00
13 Ocak 2017 Arslan BAYIR 14.00 – 16.00
13 Ocak 2017 Bekir YEĞNİDEMİR 14.00 – 16.00
13 Ocak 2017 İbrahim ÜNAL 16.00 – 18.00
13 Ocak 2017 Hasan AKAR 16.00 – 18.00
14 Ocak 2017 Alaeddin İKİCAN 12.00 – 14.00
14 Ocak 2017 Rana İslam DEĞİRMENCİ 12.00 – 14.00
14 Ocak 2017 Süleyman ALTUNBAŞ 14.00 – 16.00
14 Ocak 2017 Gülten ERTÜRK 14.00 – 16.00
14 Ocak 2017 Hikmet OKUYAR 16.00 – 18.00
14 Ocak 2017 Fatma YANGIN EKŞİOĞLU 16.00 – 18.00
14 Ocak 2017 Ahmet SANDAL 18.00 – 20.00
14 Ocak 2017 Arife ARSLAN 18.00 – 20.00
15 Ocak 2017 Hümeyra KAYA 12.00 – 14.00
15 Ocak 2017 Feyzullah SEÇKİN 12.00 – 14.00
15 Ocak 2017 Hanım HALİLOVA 14.00 – 16.00
15 Ocak 2017 Ceyla CEYLAN 14.00 – 16.00
15 Ocak 2017 Vedat FİDANBOY 16.00 – 18.00
15 Ocak 2017 İsmet Bora BİNATLI 16.00 – 18.00
15 Ocak 2017 Hanlar KOCA 18.00 – 20.00
15 Ocak 2017 Şemsettin KÜZECİ 18.00 – 20.00
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