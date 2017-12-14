11 ayda 751 bin kişi sağlık için Türkiye'ye geldi

Hatice Kasapoğlu / Editör

Son yıllarda sağlık turizmi nde büyük gelişme gösteren Türkiye’ye, bu yılın ilk 11 ayında 751 bin ziyaretçinin sağlık için geldiği belirlendi. Konuyla ilgili yılbaşından bu yana medyaya yansıyan 50 binden fazla haberi inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress’in Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi 'nin verilerinden derlediği bilgilere göre Ocak ve Kasım ayları arasında Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayısının son iki yılın rakamlarını geçtiği anlaşıldı. Türkiye’nin yıl sonuna kadar 760 bin sağlık turisti rakamlarına ulaşılacağının da tahmin edildiği tespit edildi.

Tüp bebek tedavisinde büyük artış yaşandı …

Ülkemize sağlık için gelen turistlerin ağırlıklı olarak onkoloji, organ nakli, kalp ameliyatı gibi ağır tedaviler için Türkiye'yi tercih ettiği belirlenirken bunun yanı sıra Türkiye’nin bu yıl özellikle tüp bebek tedavisinde büyük artış gösterdiği saptandı. Tüp bebekte özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'dan yoğun talep yaşanırken tüp bebek tedavisi için gelen turist sayısında yüzde 100 artış görüldüğü tespit edildi. Yurtdışındaki tüp bebek merkezlerinde başarı oranları yüzde 40 seviyelerindeyken ülkemizde bu oranın yüzde 65-70'leri bulduğu anlaşıldı. Bu artışta bir başka etkenin ücret olduğu anlaşılırken Türkiye'de toplam 4 bin dolar civarında rakamlara tüp bebek hizmeti verilirken bu rakamın yurtdışında iki üç kata kadar çıktığı belirlendi.

En çok gelen ülkeler Irak, Libya ve Kazakistan …