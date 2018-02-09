12. Ankara Kitap Fuarı, 16 Şubat 2018 Cuma günü kapılarını açacak

Eylül Fuarcılık tarafından 16-25 Şubat 2018 tarihleri arasında ATO Congresium’dadüzenlenecek Ankara Kitap Fuarı, kapılarını on ikinci kez açmaya hazırlanıyor.

300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı 12. Ankara Kitap Fuarı 'nda, on gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte 1000’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Ankara Sahaf Festivali ile birlikte düzenlenecek olan fuar, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları için hazırlanıyor. 22 sahafın da hazır bulunacağı Kitap Fuarında okurlar birbirinden ilginç sahaf stantlarıyla karşılaşacak.

Onur yazarı Atilla Dorsay

Milli Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, İLESAM ve Avrasya Yazarlar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 12. Ankara Kitap Fuarı’nın onur yazarı Atilla Dorsay. Yazarın okurları ve hayranları fuarda kendisiyle tanışma ve söyleşme imkanı bulacak. 16 Şubat Cumagünü gerçekleşecek fuar resmi açılış töreni sonrasında Ankara’daki bazı sinema sanatçılarına ise teşekkür plaketi takdim edilecek.

Uluslararası Konuk Dmitry Glukhovsky

Ankara Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından oldukça önemli bir yazarı ağırlayacak. 1979 doğumlu Rus gazeteci ve bilim-kurgu roman yazarı Dmitry Glukhovsky’nin kitapları kamuoyunda ‘çok satan değil, kapışılan’ olarak tanımlanıyor. Yazarın en çok bilinen romanı ise Metro 2033. 25 farklı dile çevrilen ve 3 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşan roman, yazarı tarafından 18 yaşında yazılmaya başlanmış.

Türkiye’nin en ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programları düzenleneceği fuarın bu sene 450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Ayrıca yayın sponsorunun Radyo 7 olacağı fuarın girişi hafta içiöğrenci, öğretmen ve engellilere ücretsiz olacak.

Ankara Kitap Fuarı her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.