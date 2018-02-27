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12. Ankara Kitap Fuarı, ziyaretçi rekor sayısına ulaşarak sona erdi

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Nur Çelebi

Kuruluşumuz Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen 12. Ankara Kitap Fuarı, 25 Şubat 2018 Pazar akşamı saat 20.00’de ziyaretçi rekor sayısına ulaşarak 370 bin kişinin ziyaretiyle sona erdi.

12. Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret eden kitapseverlerin sayısı geçtiğimiz yıla oranla %10,9’luk bir artış göstererek 370 bine ulaştı.

Tüm ziyaretçilerimize, imza günleri ve etkinliklere katılan yazarlara, etkinliklere katılan sanatçılara, tüm katılımcı yayınevleri, sivil toplum kuruluşları ve adını sayamadığımız daha bir çok kişiye fuarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek 13. Ankara Kitap Fuarı’nda tekrar buluşmayı diliyoruz.


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