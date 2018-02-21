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12. Ankara Kitap Fuarı'nda sürpriz indirimler için son hafta

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Hatice Kasapoğlu

25 Şubat Pazar gününe kadar sürecek olan 12. Ankara Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü yüzlerce yazar okuyucularıyla bir araya geliyor.

12. Ankara Kitap Fuarı kapsamında geçen hafta sonu ünlü yazarlar Yılmaz Özdil, Muazzez İlmiye Çığ, Tufan Gündüz, Erhan Afyoncu, Üstün Dökmen, Ahmet Şafak, Canan Tan, Metin Uca, Saygı Öztürk, Nihat Genç, Can Yılmaz, Zafer Algöz gibi birbirinden ünlü isimler Ankara’da okuyucularıyla buluştu. Ünlü gazeteci yazar Yılmaz Özdil’in imza gününde saatler süren, uzun kuyruklar oluşurken, ünlü sanatçı Can Bonomo da okuyucularıyla bir araya geldi.

25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek 12. Ankara Kitap Fuarı’nda renkli aktiviteler ve sürpriz indirimler için son hafta. Birçok farklı kitap seçeneğinin bir arada bulunduğu 12. Ankara Kitap Fuarı’nda sevilen yazarların kitaplarına büyük indirimlerle ulaşma şansı devam ediyor.

Bu haftasonu da birbirinden ünlü yazarlar imza günlerinde Ankara’da okurlarıyla buluşacak. Söyleşilerin de olacağı 12. Ankara Kitap Fuarı’ndaki detay bilgilere ilgililer ankarakitapfuari.org adresinden ulaşabilir.

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