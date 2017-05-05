Hobiden meslek edinmeye kadar geniş bir alanda eğitim verilen Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde, semt sakinleri sanatla da buluşuyor.

Hobiden meslek edinmeye kadar geniş bir alanda eğitim verilen Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde, semt sakinleri sanatla da buluşuyor. 12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde yer alan filmler, Çankaya Evleri’nde de ücretsiz olarak gösteriliyor.

İsmail Cem Çankaya Evi’nde Yönetmen Burcu Erdem’in “Mesai” ve Yönetmen Xiaoyu Qin’in “Iron Moon” filmlerini izleyen semt sakinleri, festival filmlerini evlerine çok yakın olan Çankaya Evi’nde izlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Festivalde yer alan kısa ve uzun metrajlı filmler, 8 Mayıs 12.00 Karapınar, 9 Mayıs 13.30 Bademlidere, 10 Mayıs 13.30 100. Yıl, 11 Mayıs 14.00 Çiğdem, 12 Mayıs 14.00 Sokullu Çankaya Evi’nde de gösterilecek.

15 ÜLKEDEN 61 FİLM

Bu yıl da emeği ve emekçileri beyaz perdeye taşıyan festival kapsamında, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturma amaçlanıyor.

Ankara’da, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’la eş zamanlı olarak “Cesaret” temasıyla başlayan festivalde, 15 farklı ülkeden toplam 61 film gösterilecek.

Amaçları arasında işçi filmi üretimini özendirmek de yar alan festivale ilişkin ayrıntılı bilgi www.iff.org.tr adresinde yer alıyor.