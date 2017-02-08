13 milyon ek gelirli, 25.690 dekar zirai alan su ile buluşuyor

Halim Utlu / Gazeteci

Bölge çiftçisinin 40 yıldır hayalini kurduğu,temeli 08.10.2016 tarihinde atılan,25 bin 690 dekar zirai alanı cazibeli şekilde su ile buluşturacak ve 2600 kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen Kırıkkale Sulakyurt Barajı Sulaması,hizmete girmek için artık gün saymaya başladı....

Ankara'ya yakın önemli tarımsal merkezlerden Sulakyurt Barajı Sulamasının su kaynağını, Kızılırmak havzası içinde, Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesinin 5,5 km kuzeydoğusunda, Taretözü Deresi üzerinde tamamlanmış olan Sulakyurt Barajı oluşturuyor.

13 milyon liralık ilave gelir

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü,Sulakyurt'ta tarımla uğraşan çiftçilerin, 40 yıllık hayali Sulakyurt Barajı Sulaması’nı hayata geçirmek için, tüm imkanlarını seferber etti. Projenin tamamlanması ile bölge çiftçisi yıllık yaklaşık 13 milyon liralık ilave gelire kavuşuyor.

2015 yılında tamamlanan Sulakyurt Barajı’nın biriktirme hacmi 44,73 milyon m3, temelden yüksekliği ise 51 metre olarak açıklandı. Sulakyurt’un verimli topraklarına can verecek ve bölge çiftçisinin 40 yıldır hayalini kurduğu sulama projesinin çalışmaları ise çok yoğun bir şekilde sürüyor.

25690 dekar zirai alan, su ile buluşacak

Sulama projesiyle, 25 bin 690 dekar zirai alanının cazibeli olarak su ile buluşacağını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Projenin tamamlanması ile Sulakyurt ilçesi Yeşilyazı, Sarımbey ve Hamzalı köylerinin münbit toprakları bereketlenecek ve çiftçilerimize yıllık yaklaşık 13 milyon TL zirai gelir sağlanacak” dedi.

Fiziki gerçekleşme yüzde 38

Yıllardır çiftçilerin dört gözle beklediği sulama projesinde, yüzde 38 fiziki gerçekleşme sağlandığını açıklayan Bakan Prof. Dr. Eroğlu “Temeli 08 Ekim 2016 tarihinde atılan Sulakyurt Barajı Sulamasının inşaatında, toplam 11 bin 606 metre boru imalatı ve 5 bin 35 metre servis yolu imalatı tamamlandı. Projede, 2017 yılı sonuna kadar ise ilave işler tamamlanacak ve sulama projesi hizmete alınacak." vaadinde bulundu.

Çeltik, soğan, mısır, yonca ve meyve üretimi artacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sulama Projesinin hizmete alınmasıyla, bölge ve çiftçilerin ekonomik olarak kalkınacağına vurgu yaparak “Mevcut durumda yoğunlukla tahıl üretimi yapılan proje sahasında sulu tarım ile birlikte çeltik, soğan, mısır, yonca ve meyve üretiminde artışlar meydana gelecek. Böylece çiftçilerimiz ekonomik olarak kalkınacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Sulakyurt Barajı Sulama Projesi'nin hayata geçirilmesi ile ayrıca 2.600 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğine de dikkat çeken Bakan Eroğlu, Kırıkkale’ye su alanında yapılan yatırımların katlanarak devam edeceğine vurgu yaparak sözlerine son verdi.