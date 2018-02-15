14 Şubat'ta mutlu günümüz

Svetlana Williams

Haberlerankara.com imtiyaz sahibi İlhan Cantürk ve Anadolu Basın Merkezi Reklam ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tuğçe Polat hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mamak Belediyesi’nde yapılan sade bir nikah ile dünya evine giren çiftin nikahı şahitler ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Nikah Törenini Mamak Belediyesi Evlendirme Memuru Necdet Yalçıner'in kıydığı törende Evlilik Cüzdanı'nı geline vererek, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyip, evliliklerinin saygı çerçevesinde geçerek örnek bir çift olma temennisinde bulundu.

Genç çiftin düğünü Mayıs ayında Ankara'da gerçekleşecek.

Haberlerankara.com ekibi olarak mutluluklar diliyoruz..