Kimi çocuğuna alıyor kimi sevgilisine, “Yalnızlığıma ortak olsun” diyenlerin sayısı da hiç az değil. Sonrası ise ya barınak ya da sokak…

Çankaya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bir yılda 1361 köpeği sahiplendirirken, 1419 sahipli hayvan ise bakılamadığı gerekçesiyle barınağa terk edildi.

Başkentte her yıl kayıtlara göre yaklaşık 1500 köpek Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahipleri tarafından terkediliyor. Terk edilen hayvanların birçoğu da pet shoplardan alınan köpekler.

Barınakta, geçen yılın Mart ayından 2017 Mart’ına kadar 1361 köpek sahiplendirilirken 1419 köpek sahipleri tarafından barınağa terk edildi. Ağırlıklı olarak yavru köpeklerin barınağa terkedildiğini söyleyen yetkililer, hayvan sahiplenmenin sadece sevgi değil sorumluluk ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, “Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman artık evinizde sizinle birlikte yaşamaya çalışan bir canlı olduğunu, onun da kendine ait karakteri, davranış biçimleri ve rutinleri olduğunu bilmelisiniz. Sevgi hayvanlar için olmazsa olmazdır ancak bir hayvanın tek ihtiyacı sevgi değildir. Özellikle yavru köpekler tuvalet eğitiminden ev eşyalarına zarar vermemeyi kapsayan temel itaat eğitimlerini sahiplerinden öğrenmelidir. Çünkü bu tür bir ilişki köpek ile sahibi arasındaki bağı güçlendirir, köpeğin daha sosyal, sorunsuz ve apartman yaşamına daha uygun bir canlı olmasını sağlar” dediler.

SEVGİLİDEN AYRILMAK DA TERKETME SEBEBİ

Barınak yetkilileri pet shoplardan para ile satın alınan ve daha sonra barınağa bırakılan hayvanların terkedilme nedenlerini şöyle sıraladı: “Şehir değişikliği, komşuların rahatsız olması, maddi yetersizlikler, havlama ve tuvalet problemi, aile bireyleri ile uyuşmazlık.” Bunun yanı sıra yaşlanan köpeklerini “Bizim yanımızda ölmesin” diye bırakanların sayısının hiç de az olmadığını söyleyen yetkililer, özellikle sevgililerin birbirine hediye olarak aldıkları köpeklerin de sevgililerin ayrıldığında barınağa terk edildiğini, çoğu anne babanın da çocuklarından habersiz bir şekilde köpekleri barınağa terk ettiklerini söylediler.