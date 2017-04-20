15 Temmuz gecesi darbe girişiminde şehit olan Yusuf Elitaş ve Yusuf Çelik adına Mamak’ta hatıra ormanı oluşturuldu

Bin adet fidanın toprakla buluştuğu programa Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şehit aileleri, gaziler, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı.

Mamak Belediyesi, Ankara İmam Hatip Platformu, Ankara Spor İzcilik Gençlik Eğitim ve Çevre Derneği üyelerinin düzenlediği programda konuşan Akgül, şehitlerimizin ismini daima yaşatacağız dedi.

İlk fidan Cumhurbaşkanı adına

Programa katılan herkese dikecekleri ağaç için kendi adlarını taşıyan künyelerin dağıtıldığı bu özel günde toprağa ilk fidanı Akgül şehit aileleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına dikti. Akgül, “15 Temmuz’da ülkemizi ve milletimizi canları pahasına koruyan şehitlerimizin isimleri bu hatıra ormanı ile sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

Şehitlerimiz geleceğimizin garantisidir

15 Temmuz günü milletin devletini ve demokrasiyi korumak için sokağa çıktığını ve kiminin gazi kiminin şehit olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Nasıl ki ormanlar bizim geleceğimizin teminatı ise, demokrasi adına tanklara, mermilere kendini siper edip şehit olan kardeşlerimiz de bu milletin geleceğinin garantisi olmuştur” dedi. Ağaç dikiminin ardından programa katılan öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Akgül’e, Kredi Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Mamak Belediye Başkanvekili Faruk Gültekin, Kızılay Mamak Şube Başkanı Şükrü Can da eşlik etti.