  • BIST 91.357
  • Altın 149,560
  • Dolar 3,6356
  • Euro 3,9171
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde şehit olan Yusuf Elitaş ve Yusuf Çelik adına Mamak’ta hatıra ormanı oluşturuldu

»
15 Temmuz gecesi darbe girişiminde şehit olan Yusuf Elitaş ve Yusuf Çelik adına Mamak’ta hatıra ormanı oluşturuldu
Bin adet fidanın toprakla buluştuğu programa Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, şehit aileleri, gaziler, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı.

Mamak Belediyesi, Ankara İmam Hatip Platformu, Ankara Spor İzcilik Gençlik Eğitim ve Çevre Derneği üyelerinin düzenlediği programda konuşan Akgül, şehitlerimizin ismini daima yaşatacağız dedi. 

İlk fidan Cumhurbaşkanı adına 

Programa katılan herkese dikecekleri ağaç için kendi adlarını taşıyan künyelerin dağıtıldığı bu özel günde toprağa ilk fidanı Akgül şehit aileleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına dikti. Akgül, “15 Temmuz’da ülkemizi ve milletimizi canları pahasına koruyan şehitlerimizin isimleri bu hatıra ormanı ile sonsuza dek yaşayacaktır” dedi. 

Şehitlerimiz geleceğimizin garantisidir 

15 Temmuz günü milletin devletini ve demokrasiyi korumak için sokağa çıktığını ve kiminin gazi kiminin şehit olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Nasıl ki ormanlar bizim geleceğimizin teminatı ise, demokrasi adına tanklara, mermilere kendini siper edip şehit olan kardeşlerimiz de bu milletin geleceğinin garantisi olmuştur” dedi. Ağaç dikiminin ardından programa katılan öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirip sohbet eden Akgül’e, Kredi Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Mamak Belediye Başkanvekili Faruk Gültekin, Kızılay Mamak Şube Başkanı Şükrü Can da eşlik etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak'ta sokak hayvanları kontrol altında07 Nisan 2017 Cuma 12:04
  • Personele yönelik düzenli olarak eğitim çalışmaları yapan Mamak Belediyesi bu kez kurum müdürlerine iş güvenliği eğitimi verdi05 Nisan 2017 Çarşamba 11:31
  • Mamak'ta 2009’dan bu yana toplam 30 bin 500 gecekondu yıkıldı04 Nisan 2017 Salı 12:06
  • Mamak'ta ‘Türkiyem’ adlı bir istişare toplantısı düzenlendi03 Nisan 2017 Pazartesi 11:42
  • Mamak Belediyesi ve İmam Hatip Okulları Platformu 12. sınıf öğrencilerine yönelik LYS öncesi motive programı gerçekleştirdi02 Nisan 2017 Pazar 09:51
  • Mamak Belediyesi tarafından yapımına başlanan 15 Temmuz anıtı kış aylarının sona ermesiyle çalışmalar yeniden başladı30 Mart 2017 Perşembe 11:37
  • Mamak Belediyesi şanlı Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde binlerce kişinin katılımıyla özel bir programa imza attı18 Mart 2017 Cumartesi 12:31
  • Mamak'ta müteahhitler artık daha kaliteli iş çıkarıyor10 Mart 2017 Cuma 11:39
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamaklı esnafla kahvaltıda buluşmaya devam ediyor08 Mart 2017 Çarşamba 11:44
  • Yaklaşan referandumda hep bir ağızdan en güçlü şekilde evet diyeceğiz06 Mart 2017 Pazartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim