15 Temmuz hain darbe girişiminde en çok şehit veren Keçiören, milli irade kahramanlarını unutmadı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, milli iradeye sahip çıkmak için şehit olanların yakınlarına ve gazilere şilt takdim etti.

Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen “15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma Programı” duygusal anlara sahne oldu. Programa Başkan Ak’ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 24.Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da katıldı. Kavurma, pilav ve ayran ikramının yapıldığı yemekli program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Başkan Mustafa Ak ile birlikte korkusuzca tankların üzerine yürüyen, kurşunlara göğüs geren 15 Temmuz kahramanlarının hikayesini konu alan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

15 TEMMUZ’U UNUTTURMAYACAĞIZ

“Cenab-ı Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa nasip etsin” duasıyla konuşmasına başlayan Oya Eronat, kendisinin de bir şehit annesi olduğunu vurgulayarak, “Ben evladını PKK bombasında kaybetmiş bir şehit annesiyim. Gururluyuz, çünkü onlar vatanını savunmak için şehit oldular. Şehitliğin ölçüsü yoktur, maddiyatla ölçülmez, Emanetiniz emanetimizdir” dedi. Mustafa Ak’a düzenlediği bu anlamlı program için teşekkür eden Emrullah İşler de, “15 Temmuz Türk tarihinde en önemli günlerden biri oldu. O günden bugüne 7 ay geçti. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. O gece saat 11’den sonra 80 milyon meydanlara çıktı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla da adeta milletimiz coştu ve milli iradeye nasıl sahip çıkılması gerektiğini bütün dünyaya gösterdi” diye konuştu. Şehitliğin peygamberlikten sonraki en yüce mertebe olduğunu belirten İşler, “Keçiören’de 27, Türkiye’de 248 insanımıza şehitlik nasip oldu. Binlerce gazimiz var, Allah onlardan razı olsun” dedi.

MİLLİ ŞUURU HAREKETE GEÇİREN LİDERİMİZ VARDI

“Tarihimizin önemli kırılma noktaları vardır, 1071, 1453, 1923 bunlar arasındadır. 15 Temmuz da işte bu tarihler arasında yerini aldı” diyerek sözlerine başlayan Başkan Mustafa Ak ise, “Milli şuur şahlandığında hiç kimsenin karşısında duramayacağını herkes gördü. Cumhurbaşkanımızın ‘meydanlara inin’ çağrısı ile sokaklara akan binlerce vatansever tarihin akışını değiştirdi ve yeni bir kahramanlık destanı yazdı. Ülkemiz daha önce de darbeler yaşadı. O zaman yöneticiler böyle dik, dirayetli ve kararlı bir duruş sergileyemedi. Milli şuuru ve direnişi harekete geçiren bir lider olduğunda, milletimizin ona güvenerek işgale, bölünmeye, istilaya karşı durduğu, adeta gövdesini siper ettiğini gördük” diye konuştu. Söz konusu vatan olduğunda milletin bir an bile tereddüt etmediğine şahit olduklarını belirten Başkan Ak, dünyada tankların önüne yatan başka bir milletin olmadığına dikkat çekerek, “Terlikle F-16'lara karşı vatan mücadelesine koşan bir millet yok. O gece biz bunları yaşadık. Hatta başka ülkelere de ilham olduk. Sokağa çıkanlar, geride kalanlara anlatacakları hikayenin baş kahramanları oldular. Torunlarına sadece hikayelerini değil bu ülkeyi de yeniden bıraktılar. Milletimizin fedakarca mücadelesini ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa, meydanlara çıkan kahramanlarımızı unutmayacağız” dedi.

15 TEMMUZ RUHU ANITLAŞIYOR

Şehitlik ve gaziliğin herkese nasip olamayacağını hatırlatan Mustafa Ak, “Ama o gece sokağa çıkan, mücadeleyi zaferle taçlandıran, milli iradelerine sahip çıkanlar kahramandır, ölümü göze alanlardır. Keçiören'de herhangi bir askeri birlik veya kritik bir kurum olmamasına karşın Keçiören o gece en çok şehit veren ilçe oldu. 27 şehit, 236 gazimiz var. O gece Keçiörenli'ler TÜRKSAT, Akıncılar, Genelkurmay, Meclis, Emniyet, Özel Harekat Merkezi, Külliye'deydiler.

Türkiye'nin ilk asker şehidi de Keçiörenli şehit Bülent Aydın oldu. Hepsine şükran borçluyuz. Onlara olan minnetimizin bir ifadesi olarak ‘İstiklal ve İstikbal Zaferinin adı, Keçiören'de Vatan Mücadelesi’ isimli kitabımızı hazırladık ve o destansı mücadelelerini ölümsüzleştirdik” mesajını verdi. Keçiören’in girişine yapacakları ve şehitlerin adının yer alacağı 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile birlik beraberlik ruhu, vatan ve millet sevdasını anıtlaştıracaklarını belirten Ak, “15 metre ebatındaki anıtımızı çevreleyen 4 parça, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ ilkesini simgeleyecek. 15 Temmuz şehitlerini tekrar minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Rabbim tekrarını inşallah yaşatmaz. Çok daha huzurlu, güçlü, müreffeh bir Türkiye için bizler birlik ve beraberlikle üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizin bahtını açık etsin” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ OLDUĞU SÜRECE VATANIMIZI BÖLEMEZLER

15 Temmuz 2016’da hain bir saldırıya maruz kaldıklarını belirten Kaymakam Uğur Bulut da, bu toprağın evlatlarının istikbal için zalimlere karşı direndiğini ifade ederek, “Bütün dünya buna şahit oldu. İnanan bir millet karşısında hiçbir güç duramaz” mesajını verdi.

15 Temmuz gazisi Gökberk Özeş de, o gün Türkiye’nin büyük bir tehlike atlattığını söyleyerek, “Kur’an’ın Türkçe mealini iyi öğrenelim. Böylece Allah’ın emirlerini Allah’ın kitabından öğreniriz ve bir daha 15 Temmuz gibi tuzaklara düşmeyiz” diye konuştu.

Şehit Volkan Pilavcı’nın babası Hikmet Pilavcı ise, “15 Temmuz’da vatanımızın üzerine çöreklenmek isteyen FETÖ terör örgütü ve yandaşlarına karşı ölümü hiçe sayarak tankların, kurşunların üzerine yürüyen, F-16 uçakları ile mücadele eden şehitlerimiz,gazilerimiz ve halkımız sayesinde hain FETÖ yok edildi. Allah onlardan razı olsun. Savaşta dik duran Başkomutanımız, daraldığımızda arkamızda duran Cumhurbaşkanımız var olduğu sürece vatanımızı bölemezler” dedi.

Konuşmaların ardından protokol heyeti şehit yakınlarına ve gazilere şiltlerini takdim etti.