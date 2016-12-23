15 TEMMUZ’UN BİR BAŞKA SORUNU

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Türkiye’nin en büyük Emekli derneklerinden biri olan Emekli Astsubaylar Derneği Genel Merkezi (TEMAD) bu seferde 15 Temmuz darbe girişimine katılmış olan FETÖ’cü Askerlerin darbe sırasında kullandıkları silah ve mühimmatların zimmet hesabını kim verecek gibisine önemle bir konu üzerinde durma gereği duymuş. Bu yönde TEMAD genel merkezine müracaatta bulunan Emekli Astsubay Tunca Bengin isimli üye darbe girişiminde ele geçirilen silahlar arasında MG3, Biksi, Dokça gibi ağır silahların yanı sıra HK33,G1,G3,Kaleşintof, Glok,MP5 silahlar ile bunlara ait çok sayıda mühimmatın ne olduğu hakkında bir soru yönelterek zimmetlerinin akibetini sormuş. TSK’de askerin çorabından, elbisesinden tutunda tankına, topuna, tüfeğine uçağına ve mühimmatına kadar zimmet olarak hepsinden de Astsubaylar sorumludur. TSK’de envanter kayıtları çok sıkı bir şekilde tutulmaktadır. Dernek Genel Başkanı Ahmet Keser’e soru yönelten meslek taşımız haklı olarak FETÖ terör örgütüne mensup kaç askeri personelin tutuklu olduğunu, darbe sırasında bu şahısların askeri kışladan kaç silah ve mühimmat çıkardığını, başarısız olunca bunlardan kaçının kışlaya geri döndüğünü soruyor. Mesela FETÖ’cü askerler darbe sırasında kullanmak üzere 500 adet silahı kışla dışına çıkarmış; sonra da başarılı olamayınca bu silahların kışla dışında 100’nü bir başkasına vererek saklatmış, müdahale esnasında 200’ne güvenlik güçleri el koymuş olsa böylece geri dönmeyen 300 tane silahın zimmet olarak durumu ne olacak? TBMM’ne Özel Kuvvetlere ve Özel Hareket Karargahlarına uçaklarla atılan mermilerin sarfı nasıl yapılacak? Bu silahlar ve mühimmatlar Astsubayların üzerine zimmetli; darbe akşamı depoların kapısını kırarak zorbalıkla almışlarsa bu kayıp silahların hesabını kim verecek. Öyle zannediyorum asker kılıklı hainlerin yaptığı bu ihanetin yükü bazı konularda olduğu gibi yine günahsız astsubayların sırtına yüklenecek.

TSK’de adeta Arap saçına dönen bu Duruma TEMAD Genel Başkanı Ahmet Keser kısaca ifade etmeliyim ki şu yorumda bulunmuş:

“TSK’den, Emniyetten atılan FETÖ’cülerin çoğu istihbarat, özel kuvvet ve harekat konusunda profesyonel adamlar. Bir kısmı tutuklandı; diğerleri görevden uzaklaştırıldı. Yani şu anda dışarıda birbirleriyle henüz buluşmamış bir sivil profesyonel ordu var. Bunları bir sistem yarın bir gün sokak karışıklığında bir araya getirirse, yada sokağı karıştırma amaçlı bir araya gelirlerse devlet bunlarla nasıl baş edecek? Bunlar eskiden sistemin içerisindeydi FETÖ’cü deniliyordu takip ediliyordu. Şimdi bu insanlar nasıl takip edilecek?”

Bizlere gelen bilgilere göre 15 Temmuz’da kullanılan kayıp silahlardan ve kullanılan mühimmatlardan zimmet sahibi olarak sorumlu olan astsubaylar takibata uğramış bulunuyor. FETÖ terör örgütüne mensup şahıslar soruşturma sırasında kurtulmak için suçu birbirinin üzerine atıyor. Darbe harekatında silah ve teçhizatı komutanlık yetkisini kullanarak kapıyı kırıp kışla dışına çıkarmış olsa da silah ve cephanelerden zimmet yetkilisi olarak Astsubaylar sorumludur.

Bugün FETÖ terör örgütü üyeleri hesap verme noktasına kadar gelmiş bulunuyor. TSK envanterinde geçen kayıp silah ve cephaneler hangi kışlada vuku bulmuşsa o birlik komutanı hakkaniyetle hareket ederek haksız yere hedef olan zimmet sorumlusu Astsubayları bu mağduriyetten kurtarma yetkisine ve sorumluluğuna sahiptir…