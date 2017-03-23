16 NİSANDA PARTİLER; KİM NEREDE?

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Mevsimle birlikte referandum ortamı da ısınmaya başladı! Yayın yasağı, anket sonucu açıklama yasağı yok… her şey serbest! Eşitlik sağlayan kısıtlamalar kaldırıldı, iktidara mutlak üstünlük sağlayan serbestiyet getirildi!

Ama anketler iktidarın istediği gibi olmayınca ortalıkta pek anket yok. Olanlarda HAYIR ları yüksek gösteriyor.

Bizimde sahada gördüğümüz; referandumdan HAYIR çıkma olasılığı çok güçlü. Bir kere zamanlama yanlış. İkincisi çok aceleye getirildi, yeterince tartışılmadı. Konsensüs aranmadı. İki parti AKP ve MHP oy oranına bakarak yeterli gördü. Diğer partilerle ve toplumun geniş kesimlerinin görüşüne gerek duyulmadı. En önemlisi 21 madde olarak sunulan daha sonra 18’e düşen paketin içeriği. Paketin içeriği tartışıldıkça çok ciddi eksiklerin, belirsizliklerin olduğu ortaya çıktı. Kervan yolda düzülür diye düşünülmüş olmalı!

Ve bugüne kadar çok gerilen siyaset, derin kırılganlıklar yarattı. Bu kırılganlıkların üzerine ‘çok sert’ bir kampanya başlatıldı; HAYIR verecek olanlar kategorize edilerek ağır ifadelerle suçlandı. Şimdi bu sert söylemlerden biraz vazgeçildi gibi…

Her parti kendi tabanının sağlam olduğunu iddia ediyor. Oysa her partiden, partisinin görüşünün aksine oy verecek seçmen var. Ciddi kararsız bir seçmen grubu var. Bu grup genelde vereceği kararın eleştirilmesi veya başka sonuçlar doğurma endişesine bağlı olarak... Elbette içeriği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı için karasız olanlar da var. Burada sükunet içinde kim daha iyi anlatabilirse sonuç lehine olacak.

Şu ana kadar tabanı en konsolide olmuş parti CHP gözüküyor. Çok yüksek bir oranda HAYIR diyecek olan, çok az bir oranda EVET diyecek olan, küçük bir oranda kararsız grup var.

AKP konsolide olmakla birlikte değişikliğe sıcak bakmayan, doğru bulmayan HAYIR vermeyi düşünen ama kararını açıkladığında, çevresinde tepkiyle karşılaşmaktan endişe eden önemli bir oran var. Yine AKP içinde HAYIR kararını açıklayan hatırı sayılır bir oran, anketçiler tarafından açıklanıyor. Belki de ilk defa AKP yönetimi gibi düşünmeyen ciddi bir AKP seçmen kitlesi yarın seçim olsa yine AKP’ye oy verebilir, ama bu defa…

En sıkıntılı parti sürecin ortağı MHP. Şu anda iki MHP var, bir genel merkez, birde genel merkez gibi düşünmeyen MHP tabanı. Bununla ilgili herkes farklı oranlar ortaya atıyor. Ama görünen o ki MHP tabanı, genel merkeze muhalif olmasa bile bu değişikliğe olumlu bakmıyor. Birçok MHP il/ilçe yönetimleri; bizler yönetimde olduğumuz için görüş açıklamıyoruz ama asla bu değişikliğe onay vermeyiz diyor. Bugüne kadar AKP ile çok mücadele etmiş MHP’li esnaf; bu mücadele sonucu benim işyerime gelmeyen AKP’liler var, şimdi nasıl olur da ben AKP’ye destek olurum diye düşünenler az değil. MHP demeyin; Devlet Bahçeli diyin, diyenler…

Ve de gizemini koruyan HDP ve Kürtler. Farklı sesler var; EVET diyecek olanda, HAYIR diyecek olanda. Henüz liderlik kadrolarından net bir açıklama yok. Tutuklamalar tabana nasıl yansıyacak; özünde başkanlık sistemine karşı olmayan HDP nasıl davranacak? İmralı da bir sessizlik olduğu Ankara’dan mesaj beklediği, gelecek mesaja göre kitlesine yön vereceği, EVET’E uzak olmadığı. Liderlik kadrolarından farklı görüşler ortaya çıkarsa kimin görüşü kabul görecek; net değil. Bir başka görüş ise; köylerde EVET, kentlerde ise HAYIR görüşünün hakim olacağı. Hendek siyasetine göz yuman, evimizin barkımızın yıkılmasına izin veren, göçe mahkum hale getiren siyaset anlayışına nasıl; Evet deriz diyen ciddi bir kitle göz ardı edilmemeli.

Referandum gününe az bir zaman kaldı. Bu süreçte yaşanacak ekonomideki gelişmeler ve güvenlikle ilgili gelişmeler belirleyici olacak. Tabi ki referandumun taraflarının yapacağı çalışmalar ve kampanyalar da seçmen davranışı üzerinde belirleyici olacaktır. Ama kimse çok büyük farklar beklemesin. Umarız çok derin ayrışma ve kutuplaşmaya yol açmadan bu süreci tamamlarız.

EVET Devletin, HAYIR milletin kararı. Devlet gücüne karşı demokrasi mücadelesi…

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