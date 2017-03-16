16 Nisan’da Türkiye’nin Kaderi Oylanacak

Metin Gündoğdu

16 Nisan’daki halk oylamasına giden yolda Avrupa’nın ortaya koyduğu tavrı değerlendirdik. Almanya ve Hollanda’nın uygulamalarını “skandal ve çirkin” olarak nitelendiren Gündoğdu “PKK, DEAŞ, HDP, CHP Avrupa’da istediği organizasyonu yapıyor. Ama Türk Bakanların programı iptal ediliyor. Avrupa demokrasisi bu mu!”

Asıl Amaç Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımızın Etrafını Kuşatmak

Avrupa’nın çifte standart uyguluyor “Hollanda polisinin, orada yaşayan Türk vatandaşlarına ve Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendiye karşı göstermiş olduğu tavır tam bir kepazeliktir. Buna karşın “Hayır” cephesi için çalışanlar Avrupa’nın birçok ülkesinde istedikleri programı yapabiliyorlar, salonlar veriliyor, iptaller yaşanmıyor. Ama hükümetimizin ve AK Partimizin temsilcilerinin programları engelleniyor. Bu çok yanlış ve çirkin bir tavır. Bu durum tabii ki orada yaşayan vatandaşlarımızın tepki göstermesine neden olur. Bu tutumları Avrupa’ya bir şey kazandırmayacağı gibi çok şey kaybettirecektir. Avrupa “Hayır” cephesine açıkça destek veriyor. Burada asıl amaç Türkiye’nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafını kuşatmaktır. Hollanda bir figüran olarak önümüzde duruyor. ABD’sinden Avrupa’sına kadar kimse kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye istemiyor. Biliyorlar ki milletten gücünü alan bir Türkiye onların kontrolünde olmayacaktır.”



Dış Güçler Mevcut Sistemden Yana

“Türkiye’nin Başkomutanı, Cumhurbaşkanı bir konuşma yapıyor, dünyanın dört bir yanındaki Türkler sokağa dökülüyor. İşte bundan korkuyorlar. Mazlum ve mağdur milletler, dünyanın dört bir yanındaki Türk kardeşlerimiz Ankara’nın sözüne Cumhurbaşkanımızın gözüne bakıyor. Bu durumdan rahatsız olanlar “Türkiye’nin kendi başına karar vermesini, dünyada söz sahibi olmasını istemiyoruz” diyorlar. Asıl çatışma da burada başlıyor. Dış güçler mevcut parlamenter sistemde yönetime çok rahat müdahale edebiliyor. O yüzden bu sistemin kalmasını istiyorlar. “Siz 15 yılda çok güçlendiniz, daha da güçlenmenizi istemiyoruz, bu yüzden size destek vermeyeceğiz. Sizin içinizdeki uzantılarımızı destekleyeceğiz.” diyorlar. Bugün PKK, DEAŞ, HDP, CHP Avrupa’da istediği organizasyonu gerçekleştiriyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlarına kapılar kapatılıyor. Biz de inatla diyoruz ki; daha güçlü bir Türkiye olacağız. Biz dünyada söz söyleyeceğiz, haksızlık yapan devletlere de “sen haksızlık yapıyorsun” diyeceğiz. Gençlerini alkol ve uyuşturucu batığına kaptırmış Avrupa, bizim gözleri çakmak çakmak olan gençlerimizden korkuyor. Allah'ın izniyle Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye makus talihini yenmiştir ve onun liderliğinde daha da ileriye gidecektir.”

Ülkücü Camia Başkomutanımızın Yanında Olmalıdır

“Ben ülkücü camianın içinden geliyorum. MHP içindeki arkadaşlarımıza sesleniyorum. 16 Nisan’da yapılacak olan referandum basit bir oylama değil.” diyen Metin Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti“Bu referandum Türkiye’nin hatta dünyanın kader oylamasıdır. Bu mazlum milletler için kader oylamasıdır. Kapital sisteme başkaldırı oylamasıdır. Kapitalizmle mücadele eden, milliyetçi damarda duran bütün arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmalıdır. "Türkiye'nin uçurumdan aşağı atılmasına göz yummam" diyen Sayın Devlet Bahçeli'ye ve kadrosuna teşekkür ediyorum. Bu duruş millet adına, devlet adına, birlik ve beraberlik adına önemli bir duruştur. Dün Abdülhamid Han’a yapılanların bugün Cumhurbaşkanımıza yapılmasına müsaade etmemeliyiz.”