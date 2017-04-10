16. Türk devleti MHP’nin teminatı altında

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, referandum süreciyle ilgili bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. “Biz Milliyetçi Hareket mensupları olarak 16 Nisan’da, 16. Türk devletinin bekası ve aydınlık geleceği için kararlıyız”

MHP İl Başkanı Fatih Çetinkaya, MHP TBMM Grup Başkanvekillerinden Erhan Usta’nın da katıldığı Çubuk, Akyurt ve Kahramankazan’da, teşkilat mensupları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarların katıldığı toplantılarda açıklamalarda bulundu. "Türkiye’nin çok çetin sorunlarından Milliyetçi Hareket Partisi’nin Lideri Devlet Bahçeli’nin ileri görüşlülüğüyle kurtulmaya başladığına dikkat çekiyorum."

TÜRK’LÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET

“Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Teşkilatı olarak siyasi gelişmeleri değerlendirme ve 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili bilgilendirme toplantısı için bir arada bulunuyoruz.

Milliyetçi Hareket’in felsefesi her zaman önce ülkem ve milletim olmuştur. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli, ileri görüşlülüğüyle dir. Dolayısıyla MHP'nin geleneğinde ülke meselelerine seyirci kalmak yok, inisiyatif alıyor. İşte burada da biz yine bir inisiyatif almış durumdayız

Milliyetçi Hareket mensupları olarak 16 Nisan’da Anayasa referandumu nedeniyle önümüze konacak sandığa gideceğiz ve hep birlikte aziz milletimiz için, devletimiz için, Cumhuriyetimiz için, Türklüğün bekası için ve 16. Türk devletinin teminatı için evet mührünü vuracağız.”

“MHP MÜHRÜNÜ VURDU”

MHP Ankara İl Başkanlığı’nın siyasi gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantılarına katılan TBMM MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta da, gündemle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Usta, yapılan anayasa değişikliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgisi olan Anayasanın ilk 4 maddesini güvence altına aldıklarını ifade ederek “Anayasa değişikliği konusunda uzun çalışmaların ardından önemli düzenlemeler yapıldı. Şunu ifade edeyim ki, bu değişikliklere Milliyetçi Hareket Partisi olarak mührümüzü vurduk. Geçmişte Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmekten söz edenler MHP’nin kararlı tutumu karşısında doğruyu gördüler” diye konuştu.

“DİKTATÖRLÜKTEN KURTULUYORUZ”

Her türlü yetkiyi kullanıp sorumluluğu olmayan bir Cumhurbaşkanlığı sisteminden yetkisi karşısında sorumluluğu olan ve gerektiğinde yargılanabilecek bir sisteme geçiş yapılacağına dikkat çeken MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, şöyle konuştu:

“Mevcut anayasamız cumhurbaşkanının yargılanmasına imkan vermiyor, sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor, o da yürürlükten kaldırıldığı için onun da bir geçerliliği yok. Yargılanma açısından baktığımızda yeni anayasa diktatörlük veya tek adamlık getirmiyor. Tam tersine var olan tek adamlığı bozuyor.”