17 Ağustos 1999 depreminin 18. yıl dönümü

Mustafa Toruntay

Bu yazımı 17 Ağustos 1999 depremi nin 18. yıl dönümü olması sebebiyle yazıyorum. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet diliyorum; “Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğini unutmadan, depremle yaşamayı öğrenmeli ve her an hazırlıklı olmalıyız”

18 yıl önce meydana gelen ve bizleri yasa boğan, ülkemizde büyük yıkıma neden olan felaketin acısı hala içimizi yakmaktadır. ‘99 deprem i olarak tarihe geçen bu felaket, bizlere tarifi mümkün olmayan acılar yaşatmıştır. Resmi rakamlara göre 17 bin 480 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 43 bin 953 vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara Depremi, ulusumuzun yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Böylesine büyük bir acıyı bir daha yaşamamak için daha bilinçli ve farkında olmalıyız. Ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olduğu gerçeğini unutmadan, depremle yaşamayı öğrenmeli ve her an hazırlıklı olmalıyız. Yaşadığımız her felaketten ders çıkarmalı ve gereken tüm tedbirleri almalıyız.