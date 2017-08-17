17 AĞUSTOS UNUTULMASIN !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Ülkemizin deprem gerçeğini ancak büyük felaketler yaşadığımız da görüyor, sonra çok çabuk unutabiliyoruz.

''Deprem öldürmez, bilinçsiz yapılaşma öldürür, bilgisizlik öldürür'' fikrini benimseyemedik.



Yeşil alanlarımıza gökdelenleri diktiler, satın almak için koştuk.

Denizleri doldurup üzerine siteler, villalar yaptılar, yazlık sahibi olmak için yarıştık .

Parkları, bahçeleri AVM' lere dönüştürdüler tuketim canavarı olup çıktık.

Toplanılacak boş alanları yok ettiler, "ah,vah" ederek sadece seyrettik.

Deprem vergileri, duble yollara giderken, sağlıklı, nitelikli yapılar yapılması yolunda adım atmak yerine daha çok para kazandıracak projelere imzalar atıldı göz yumduk.

Kamusal alanlar satılarak, yeşil alanlar yavaş yavaş yok edildi, mücadele etmek yerine başka yeşil alanlara göç ettik.



Ülkemizin kalbi İstanbul, 18 senedir yerli yabancı bilim adamlarının, ''deprem'' çığlıklarına çaresiz boyun eğmiş durumda.



Uzmanların, sık sık dile getirdikleri ''Korkulan deprem'' olduğunda;

Bilanço daha ağır olacak.

On binlerce insan hayatını kaybedecek.

Kayıpların, yarım kalan hayatların ve yıkımın telafisi olmayacak.

18 senedir hala sevdiklerinin izini arayan yüzlerce insan var.

''17 Ağustos'a hazırlıksız yakalandık'' diyerek, hiç bir hazırlık yapmayanlar,

Depremle ilgili kararlar alıp, uygulamaya koymayanlar,

Dev projelerden milyonlar kazananlar,

Kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüme çevirenler,

Yeşil alanları, deprem toplanma alanlarını yok edenler,

Deprem vergilerini hortumlayanlar,

Yıkım kararı verilen, binaları yıkmayanlar,

Şimdi depreme hazır mısınız ?



Unutmayın !!



O, binaların altında bu çığlığı atan siz olabilirsiniz.



"Sesimi duyan var mı ?"