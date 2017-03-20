Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen programda, şehit olan sayısız vatan evladı yâd edildi. Bahri Özüpek’in sunduğu programda İbrahim Sadri, şiirleriyle salonu dolduran binlerce Sincanlıya duygu dolu anlar yaşattı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü ve bu şanlı zaferde şehit olan kahramanlarımız Sincan’da yâd edildi. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ev sahibi olduğu programa; Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç ve binlerce vatandaş katıldı. Bahri Özüpek’in sunuculuğunu üstlendiği program, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başladı. Sincan Kapalı Spor Salonu’nda dosta güven düşmana korku salan mehteran gösterisinin ardından Kur’an tilavetiyle kahraman Mehmetçiklerimiz rahmetle anıldı.

Yüreklerin tek olduğu günde dualar hep bir ağızdan okundu. Şehitleri Anma Programında kahraman mehmetçiklerin canlarını korkusuzca ortaya koyup ‘Ölmek Var Dönmek Yok’ dedikleri kutsal mücadeleyi şiirlerle anlatan İbrahim Sadri, Sincanlılara unutulmaz anlar yaşattı. Programda Çanakkale ruhu kum sanatıyla da pekişti. Ramazan Yumrutepe’nin sıra dışı kum gösterisiyle akıllara kazınacak anlar yaşandı. Duaların bir an bile kesilmediği programda İstanbul Baş Vaizi Mustafa Akgül de sohbet ve dualarıyla şanlı kahramanlarımız minnetle anıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Sincan Belediyesince ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, mektup ve bilgi yarışmalarında dereceye girenler de gecede ödüllendirildi. Başarılı öğrencilere ödülleri; Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halik Yüksel ve Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç tarafından verildi.

ÇANAKKALE YENİDEN DOĞUŞTUR

Tarihin ve kültürün aktarılması konusunda sık sık çalışmalar yapan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Çanakkale Zaferi’nin sadece bir savaş olmadığının altını çizdi. Başkan Tuna “Çanakkale sadece bir savaş cephesi değildir. Çanakkale yeniden doğuşun bir olmanın diri olmanın ruhudur. Çanakkale yeniden millet olmanın destanıdır. Bizler tüm dünyaya meydan okuyan vatan bildiğimiz toprakları kanla sulayıp düşmana ezdirmemiş bir neslin torunlarıyız. Bizlerin görevi ecdadımızı anmak ve bu destanı yeni nesillere ilelebet aktarmaktır” dedi.