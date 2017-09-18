19 Eylül Gaziler Günü

‘Gaziler Günü’ olarak andığımız bu önemli tarihin, Türk milletinin maddi ve manevi varlığında çok ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır.

Gazilerimizin hatıraları, manevi emanetleri, vatan uğruna gösterdikleri mücadele azimleri her daim hürmetle ve hayranlıkla yâd edilmelidir.

Sakarya Savaşında olduğu gibi cesaret timsali muhterem gazilerimiz, vatana göz diken hain emellere fani bedenlerini siper ederek geçit vermemişler ve bu uğurda canlarını seve seve vererek Şehit olmuşlardır.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin asırlarca dimdik ayakta durmasının yegâne dayanakları ve yegâne güçleridir.

Vefanın, sadakatin, bağlılığın ve millet sevgisinin muhterem temsilcileri olan gazilerimizin haklarını ödemek elbette kolay değildir.

En eski Hun İmparatorluğu'ndan bu yana Mete'ler, Osman Gazi'ler, Fatih'ler, Kanuni'ler ve Mustafa Kemal'ler ve gazilerin akıttığı kanlar milletimizi dimdik ayakta tutmuş ve tutmaktadır.

Kurtuluş Mücadelesinde, Sakarya Savaşında her ana cepheye giden oğluna, 'Haydi oğul git ya gazi ol ya da şehit ol' demiştir.

Bugün de her vatan evladı şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmalı ve bayrağı asla yere düşürmemelidir. Vatana kasteden iç ve dış düşmanlar karşılarında yüreği sağlam, başı dik kahraman Mehmetçiği bulmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Polatlı’da Sakarya Meydan Muharebesi ’nden sonra Gazilik unvanını alan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk milletinin yaşaması için her türlü çabayı gösteren kahramanları minnet ve şükranla anıyorum.

Tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanlara ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.