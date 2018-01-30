1984 - AYIN BETİĞİ

Tolga Ziyagil / Editör

Yönetim şekli tam bir karabasan durumunu almış. Herkes her yerde izleniyor. Evlerinde dahi ekranların üstündeki bir izleyici tarafından ne yapıp ettikleri denetlenir olmuş. Yeni bir düşünce ortaya atmak tamamen suç. Uyanmanızdan yatmanıza kadar neler yapacağınız neredeyse belirlenmiş. Sabah sporu zorunlu. Herkes ekranlarının karşısına geçip, kurallara uymak zorunda. Ekranlarda sürekli yönetime övgüler, diğer sürelerde ise askeri marşlar, kalkma ve yatma sesleri ve dahası. Kendinize saklı bir köşe bulmak neredeyse yok gibi. Üstüne üstlük düşünmek ise bir suç. Hem de en ağır cezalara çarptırılıyor. Dışarıda dolaşırken sivil yetkililerce izleniyorsunuz. Onların kim olduğunu anlamak zor. Kılık değiştiriyorlar, gizli gizli dinliyorlar, ağzınızı arıyorlar. Yaşam tam bir kapana kısılmış durumda. Giyiminiz kuşamınız, yedikleriniz içtikleriniz hep devlet tarafından belirlenenler çevçevesinde. Aşk birlikteliği kesinlikle yok. Tüm hazlar öldürülmüş ya da denetim altında. Yalnızca devlete adam yetiştirmek için çocuk yapabiliyorsunuz. Adları değiştirilmiş devlet kurumları, insanlara iyi işler yaptıklarını gösteriyorlar. Ama işin iç yüzü hiç de öyle değil. Bunun yanı sıra devleti, büyük birader'i sevmek zorundasınız da.

Tüm bunlara rağmen bir kısım çoğunluk kendi haline bırakılmış. Yemeleri, içmeleri, cinsellikleri ve düşünceleri kendilerine bırakılmış ancak denetimsiz değiller yine de. Yasa dışı işler yapıyorlar. Basılı hiçbir kaynak yok. Geçmiş, devletin istediği gibi ve sürekli değiştiriliyor. Büyük Birader sürekli yenilikçi, iyiliksever, cömert gösteriliyor. İnsanlardan ise buna körü körüne inananlar var. Ama içten içe inanmayanlar da var. Eğer davranışlarında bir değişiklik sezen olursa, şikayette bulunabiliyor. O kimse çocuk bile olabilir. Kendi anne babasını bile içeri attırabiliyor ve içerisi hiç de hoş değil. İnsanın aklını yitirene kadar uğraşıyorlar. İçi boş bir kalıp durumuna getirene kadar işkence ediyorlar. Bazen bazıları da ortadan aniden yok oluyor ve bir daha bilgi alınamıyor.

İşte böyle bir ortamda bir adam, devletin düzenini sorguluyor içten içe. Ama aynı sürede devletin bir kurumunda çalışıyor ve geçmişin değiştirilmesine, ona sahte kanıtlar düzmesine ve özgün belgelerin yok olmasına katkı sağlıyor. İçi kan ağlasa bile. Adamımız gel sürev git sürev bir kıza aşık oluyor. İşler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Birbirlerine açılması o kadar zor ki, yalnızca ufak bir kağıt parçası ile iletişim kurabiliyorlar. Dışarıda bir şekilde buluşuyorlar ve yasak ilişkileri başlıyor. Bu arada adamımız arayış içinde aynı sürevde. Çalıştığı ortamdaki bir başkasından kuşkulanıyor ve onun da kendisi gibi içten içe isyankar olduğunu düşünüyor. Bir şekilde bu çiftin yolları bir adamla kesişiyor. Geçmişin değiştirilmesine karşı olan bir takımın adına çalışan biri. Ama kimse önderini görmemiş. Ortada yasak bir basılı betik var. Binbin zorlukla adamımız onu okuyor. Sevgilisine de anlatmaya çalışıyor. Bu yasak takım uğruna her şeyi yapacaklarına yemin ediyorlar. Ucunda ölüm olsa bile.

Bir gün sevgilisiyle bir antikacı dükkanının üst katındayken baskına uğruyorlar ve düşünce suçu işledikleri gerekçesiyle derin devletin eline düşüyorlar. Aylar geçiyor. Adamımız ve kadın artık eskisi gibi değiller. Sevgilerinden bile emin değiller artık. Adamın dış görünüşü o kadar değişmiştir ki, kendisini tanıyamaz. Kendisinin atıldığı hücrede başkaları da vardır ve çığlıklar hat safhadadır. Yemek yok gibidir. Tuvalet hücrede açık haldedir. İnsanlık yok, insan bile yok neredeyse. Adam türlü türlü işkencelere maruz kalır. Ve sorgulanırken sorgulamaya çalışır düzeni. Ancak karşıdakinin gözü kördür. Devletin düzenine sıkı sıkıya bağlıdır. Amaçları adamın düşüncelerini kökten değiştirmek ve Büyük Birader'i sevmesini sağlamak. Saf ve derinden bir sevgiyle. Adamı çıldırma noktasına kadar getirirler. En büyük korkuylarıyla işkence yaparlar. Uzun bir süre sonra ise işleri artık biter adamımızla.

O artık büyük bir Büyük Birader sevdalısıdır. Gördüğü onca eziyete rağmen, içini deşmişler ve insanlığına dair ne varsa almışlar, yerine kendi görüşlerini, düşüncelerini koyarak istedikleri gibi bir insan olmasını sağlamışlardır. Devlet ise yapmakta olduğu işe sürek etmekte. Hiç durmaksızın.

O kadar etkileyici bir betikti ki, o dönemle şimdiki dönem arasındaki benzerliklere dikkatinizi vermeden edemiyorsunuz. Sanki şu anki dünya da bu şekilde işliyor diye düşünüyorsunuz. İnsanların yaşama sınırını en alt seviyede tutup, onların düşünmelerini engellemek, geçmişi istedikleri gibi yalanlayıp, üzerine yenisini yazmaya çalışmak, ileri gelenler hakkında özgürce yorum yapamamak, köleleştirilmek, buna rağmen yönetimi ve başındakileri sevilmesi için zorlamak... Şöyle bir durup düşününce gerçekten ne kadar özgürüz! Kesinlikle okunması gereken bir eser. Günümüze ışık tutarken, iç sorgulamamızı da yapmayı sağlıyor. 3 bölümden oluşan ve her bölümün hakkını vererek yazan George Orwell, gerçekten sizi alıp götürecek. Etkisi ise yaşam boyu sürecek. Gözünüzün açılacağı kesin.