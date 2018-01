19'uncu Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışma Sergisi ve ödülleri

Halim Utlu / Gazeteci

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 19'uncu Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nda, dereceye girenler için,4.1.2018 tarihinde, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Hasan Rıza Sergi Salonunda sergi ve ödül töreni yapıldı.

Türk İslam Sanatının önemli bir alanı olan Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarımızı dinamik ve güncel tutmayı, bu alanda eser veren sanatçıları, gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek ve ortaya çıkacak sergi ile sanatçıların son yapıtlarının bir arada görülmesini sağlamak amacıyla, 1986 yılından bu yana , her iki yılda bir yapılan “Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması” kapsamında, “Hüsn-i Hat”, “Tezhip”, “Minyatür”, “Çini Deseni”, “Ebru”, “Kalemişi ” ve “ Katı’ ” yarışmasının 19’uncusu düzenlendi.

Yarışma Seçici Kurulu belirledi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması'nın Seçici Kurul Toplantısı; Başkan Prof. Dr. Muhittin SERİN (29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı), Prof. Dr. Sitare TURAN BAKIR (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Ana Sanat Dalı Başkanı), Fuat BAŞAR (Sanatçı), Yrd.Doç.Dr. İnci Ayan BİROL (Sanatçı), M.Semih İRTEŞ (Sanatçı), Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Faruk TAŞKALE (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı), Dürdane ÜNVER (Sanatçı) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç.Dr. Murat Salim TOKAÇ’ın katılımlarıyla 26.10.2017 tarihinde yapıldı.

Toplantıda,başarı ve para ödülü ile sergileme ve para ödülü alan sanatçılar belirlenerek, kurul kararına bağlandı.

Açış konuşmasını Genel Müdür Doç. Dr. Tokaç yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç.Dr. Murat Salim Tokaç'ın açış konuşması ile başlayan 19. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışma sergisi ve ödül törenin e,2 genel müdür yardımcısı,2 daire başkanı,bazı şube müdürleri, davetliler, sanatçılar ve yakınları katıldı.Oldukça kalabalık olan ve diğer illerden gelen ödül alacak sanatçılar ve yakınlarının da hazır bulunduğu sergi salonu yeterli olmayınca, bir kısım davetliler,ödül törenini dışarıdan izlemek zorunda kaldı.

Genel Müdür Doç.Dr. Murat Salim Tokaç, yaptığı kısa konuşmada, yarışma ve ödüller hakkında bilgi verdi ve para ödüllerinin ödül sahiplerinin verdiği banka hesaplarına yatırıldığını ifade etti...

Başarı ödülü 10.000,sergileme 500 TL

Yarışma kapsamında; başarı ödülü; her daldan üç’er (3) adet olmak üzere 10.000 TL + başarı belgesi, sergileme; her daldan, her bir eser için 500,00 TL + katılım belgesi verildi.Başarı ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan sanatçıların para ödülleri, beyan ettikleri banka hesabına yatırıldı.Ayrıca,yarışma ile ilgili bastırılan katalog da, sanatçılara ve davetlilere dağıtıldı.

281 sanatçının 281 eser ile katıldığı ve 41 sanatçının 41 eserinin sergilendiği 19.uncu Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışma sergisi,13 Ocak tarihine kadar açık olacak.

19.uncu Devlet Türk Süsleme Sanatları HÜSN-İ HAT YARIŞMASI'na teslim edilen toplam 50 eserden, 4'ü sergilenmeye değer bulunarak, 1 adet eser başarı ödülüne layık görüldü;

HAKAN ARSLAN (TAM ÖDÜL), DENİZ ÖKTEM BEKTAŞ, AHMET KOÇAK, BETÜL ERİKOĞLU (SERGİLEME)

TEZHİP YARIŞMASI'na teslim edilen toplam 54 eserden, 9'u sergilenmeye uygun bulundu,bunların içinden 3 adet eser, başarı ödülü ile ödüllendirildi:

REYYAN ŞEYDA GÖNEN,TUĞBA İSKENDER, BEYHAN ÖZTÜRK ( TAM ÖDÜL), HÜSNA KILIÇ, ZEHRA ARTUÇ,

F.GÜLSÜM ARIKAN, AKİLE AKAY, MELEK SEZGİN, NAZEL YILMAZ ( SERGİLEME),

MİNYATÜR YARIŞMASI'na katılan toplam 27 eserden, 7'si sergilenmeye değer bulundu. 3 adet başarı ödülü de paylaştırılarak, 6 adet başarı ödülü verildi;

ÖMÜR KOÇ, SEMRA SAYİTOĞLU, TANJA HAMŞİOĞLU, E.SİBEL AKKAYA, AİŞE NALAN ÖZDOĞAN, FİGEN

KUBATOĞLU (YARIM ÖDÜL), MELEK ŞEN YILDIRIM ( SERGİLEME),

ÇİNİ DESENİ YARIŞMASI'na teslim edilen toplam 34 eserden, 4'ü sergilenmeye uygun bulundu,bunların içinden 3 adet eser, başarı ödülü ile ödüllendirildi:

NAZAN ILGAZ, BENGİSU KAYA, NESRİN YAVUZ (TAM ÖDÜL), CANAN ÜNAL( SERGİLEME),

EBRU YARIŞMASI'na katılan toplam 79 eserden, 9'u sergilenmeye layık görüldü.3 adet başarı ödülü de paylaştırılarak, 6 adet başarı ödülü verildi;

NURİYE ERDOĞAN, DUYGU KIRKICI, AYSUN KORKMAZ, AZİME UĞUR, DİLEK ŞİVETOĞLU, SALİHA AŞIKFERKİ

(YARIM ÖDÜL), NESLİHAN SARIHASANOĞLU, EMRAL PUGAR, BİRGÜL TAYFUR ( SERGİLEME),

KALEMİŞİ YARIŞMASI'na teslim edilen toplam 17 eserden, 5'i sergilenmeye uygun bulundu. Bunların içinden 3 adet eser, başarı ödülü ile ödüllendirildi:

MELEK ŞEN YILDIRIM, ARZU UZUNOSMAN, HAVVA YİĞİTBAŞI (TAM ÖDÜL), AYŞEGÜL KAMACI, NACİYE DETSELİ

( SERGİLEME),

KATI YARIŞMASI'na katılan toplam 20 eserden, 3'ü sergilenmeye layık görüldü.Bunların içinden 2 adet eser, başarı ödülü ile ödüllendirildi:

KAMURAN İŞCAN, FİSUN ONOMAY ( TAM ÖDÜL), BURCU ERYILMAZ ( SERGİLEME).