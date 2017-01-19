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2. Lig Erkekler Hentbol Ligi ilk yarı kapanış maçında Gölbaşı Belediye Spor, Ordu Gençlerbirliği’ni 32-26’lık skorla yendi

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2. Lig Erkekler Hentbol Ligi ilk yarı kapanış maçında Gölbaşı Belediye Spor, Ordu Gençlerbirliği’ni 32-26’lık skorla yendi
2. Lig Erkekler Hentbol Ligi’nde Gölbaşı Belediye Spor, rakibi Ordu Spor Gençlerbirliği’ni mağlup ederek liderle puan farkını 1’e indirdi.

Ligin ilk yarısını 2. Sırada bitiren Gölbaşı Belediye Spor’un Başkanı Hayati Çal, “İkinci yarıda liderlik için daha fazla mücadele edeceğiz” dedi.

 

2. Lig Erkekler Hentbol Ligi ilk yarı kapanış maçında Gölbaşı Belediye Spor, Ordu Gençlerbirliği’ni 32-26’lık skorla yendi. İlk yarının son maçını da galibiyetle kapatan Gölbaşı Belediye Spor liderle arasındaki puan farkını da 1’e düşürdü. İlk yarının kapanış maçının ardından konuşan Gölbaşı Belediye Spor’un Başkanı Hayati Çal, şöyle konuştu: “İlk yarı ve ikinci yarıda üstün bir oyun oynayarak maçımızı galibiyetle tamamladık. Böylelikle liderle aramızdaki puan 1’e düştü. Ama ben takım oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum, ikinci yarıda liderliğin en büyük favorisi olacağız. İkinci yarıda liderlik için daha fazla mücadele edeceğiz. Tüm kulüp ve Gölbaşı olarak takımımızın destekçisiyiz ve arkasındayız” 

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