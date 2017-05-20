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2.Ulusal Kırkım Şampiyonası sona erdi

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2.Ulusal Kırkım Şampiyonası sona erdi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İKİNCİSİ DÜZENLENENVE 33 KIRKIMCININ YARIŞTIĞI ULUSAL KIRKIM ŞAMPİYONASI’NDA, ERKEKLERDE KIRKLARELİ'NDEN KADİR SARI, KADINLARDA DA GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU, KARAMANLI GÜLŞAH ÜN BİRİNCİ OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Ulusal Kırkım Şampiyonası'nda en hızlı kırkımcılar yarıştı. Çekişmeli geçen mücadele sonunda, erkeklerde Kırklareli'nden Kadir Sarı, kadınlarda da geçen yılın şampiyonu, Karamanlı Gülşah Ün birinci oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen  "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı”, “Anadolu Kırsal Hizmetler Fuarı” ve “2. Ulusal Kırkım Şampiyonası” etkinlikleri kapsamında organize edilen “Ulusal Kırkım Şampiyonası”nda kazananlar belli oldu. 33 kırkımcının ter döktüğü şampiyonada yarı finale kalan 20 kırkımcı, şampiyon olabilmek için kırkım makinelerini hiç kapatmadı.

Erkekler kategorisinde birinci, geçen yılın ikincisi, Kırklareli’nden gelen Kadir Sarı olurken; yine geçen yılın şampiyonu, Gaziantep’ten gelen Müslüm Yalçın ikinciliği aldı. Şampiyonanın üçüncüsü de Konyalı Ömer Yılmaz oldu.

Kadınlar kategorisinde ise birinci yine değişmedi. Geçen yılki şampiyonanın birincisi, Karaman’dan yarışmaya katılan Gülşah Ün oldu.

Derece yapan kırkımcılara ödüllerini, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz ile Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılıç takdim etti.

Erkekler kategorisinde birinci olan kırkımcıya 5, ikinciye 2, üçüncüye de 1 gremse altın hediye edilirken, kadınlar kategorisinde birinci olan kırkımcıya, kırkım makinesi verildi.

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