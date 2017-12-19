2005 - 2013 Yılları Arasında Çalınan ALES Soruları

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Türkiye’nin bir kuşağını yetiştirecek olan Akademik Personel sınavında da 2005-2013 yılları arasında 16 sınavın sorularının çalındığı ortaya çıktı. ALES soruları nın çalınmasını Başbakan Binali Yıldırım’a sordum, “Soru çalmadan alın teriyle biryerlere gelmek isteyenlere karşı hükümetin bir özür borcu yok mudur?”

Bir çok alanda gerçekleştirilen sınavların sorularının çalındığının ortaya çıkmasının ardından Türkiye bu kez de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) sorularının 2005-2013 yılları arasında çalındığının ortaya çıkmasıyla çalkalanıyor.

Gerçekleştirilen 16 ALES sınavı nda soruların çalındığı iddialarının basında yer alması üzerine Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdim.

MAĞDUR OLANLAR NE OLACAK?

ALES sınavları nın ülke ve bilimsel hayat anlamından çok önemli olduğunu unutmayalım. İddialara göre 12 yıl boyunca sorular çalınmış ve akedemik bilim adamları çalıntı sorularla üniversitelere yerleşmişler. Böylesine bir vahim durum gelecek kuşakları ve ülkeyi yok etmektir. Bu ülkenin üniversitelerinde bilime yönelmek isteyen gençlere ihanettir. Yıllarca çalışıp bilim insanı olmak isteyenlerin emeklerini bilgilerini yok saymak hırsızlığın ötesinde insanlığa ihanettir.

ALES sınavları nda hiç bilmediği yabancı dil sınavın dan yüksek puan alarak atanan akademisyenlerin olduğu iddiaları karşısında hayrete düştük. Önergemde Başbakan Binali Yıldırım’a şu soruları yönelttim:

İŞTE BAŞBAKAN’A SORULAN SORULAR

1-Söz konusu olaya ilişkin ÖSYM’de hangi kişiler hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle soruşturmalar ne aşamadadır?

2-2005 ve 2013 yılları arasında yapılan ALES ile toplam kaç kişi akademik kadroya yerleştirilmiştir?

3-2004 – 2014 yılları arasında yapılan sınavlardan yüksek puan alarak devlet kurumlarına yerleşen kişilerin soru çalıp çalmadığı veya masumluğu sadece eşdeğer sınav yapılarak mı tespit edilmektedir?

4-FETÖ’nün sorularını çaldığı 2005 – 2013 yılları arasında yapılan 16 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavlarında kaç Türkiye birincisi bulunmaktadır? (Sınav bazında ayrı ayrı olmak üzere) Bunlardan kaçı şüphelidir? Kaçı eşdeğer sınava tabi tutulmuştur?

5-Hiç bilmediği dilden sınava girip yüksek puan alarak atanan toplamda kaç akademik personel bulunmaktadır?

6-Yüz binlerce kişinin umutlanarak, hazırlanarak girip ter döktüğü bu gibi önemli sınavlarda soruların çalınmaması, sınava şaibe karışmaması hükümet olarak en başta sizin sorumluluğunuzdadır. Bu konuda herhangi bir pişmanlığınız var mıdır?

7-İlgili yıllarda ALES’e girip soru çalanların gerisinde kalarak herhangi bir kamu kurumuna atanamayan veya akademisyen olamayan, dolayısıyla mağdur olan kişilere karşı en azından bir özür borcunuz olduğunu düşünmüyor musunuz?

8-İlerleyen dönemde ÖSYM’nin yaptığı sınavların çalınmaması için ne gibi önlemler alınmaktadır?