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2013 yılında hizmete giren Seğmenler Aile Merkezi, kursiyerlerinin yıl sonu sergisine ev sahipliği yaptı

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2013 yılında hizmete giren Seğmenler Aile Merkezi, kursiyerlerinin yıl sonu sergisine ev sahipliği yaptı
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve kursiyerlerin katılımıyla açılan sergide eserler göz kamaştırdı.

Serginin en dikkat çeken bölümü ise kullanılmayan kıyafetlerden yapılan geri dönüşüm kıyafetleri odu.

 

Eşyaların dönüşebileceğini öğrendiler 

Kullanılmayan eski kot pantolonların, kanvas ürünlerin ve deri parçalara kadar birçok ürünün aplike edilerek, çocuk kıyafetlerinden tutun, her yaşa hitap edecek ürünler çıkartıldığını ifade eden Eğitmen Melek Yıldırım, “Kursiyerlerimiz daha önce kullanmadıkları eski kıyafetlerin değerli bir başka eşyaya dönüşebileceğini burada öğrenme imkanı buldular” dedi.

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