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2013 yılında Mamak’ta eğitim öğretim hayatına başlayan Ali Gültekin Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, ilk mezunlarını verdi

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2013 yılında Mamak’ta eğitim öğretim hayatına başlayan Ali Gültekin Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, ilk mezunlarını verdi
128 öğrenciye eğitim verilen okulda, bu yıl 12. sınıfı bitiren 36 öğrenci diplomalarını aldı.

Öğrenciler diplomalarını törene katılan Ankara Başsavcı Başkan Vekili Kemal Demirdön, Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdür Rahmi Güney, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediye Meclis Başkan Vekili Faruk Gültekin’in elinden aldı.

 

Fırsat verilince yapabileceklerini gösteriyorlar

 

Başta engelliler olmak üzere tüm Mamaklılar için önemli sosyal projelere destek verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Birçok okul programına katılıyorum ama bu program gerçekten çok özel ve anlamlı. Engelli bireyler bütün toplumun evlatlarıdır. Yakın zamana kadar bu bireylerin farkında bile değildik. Eğitimden sosyal hayata kadar birçok konuda yapılan düzenlemelerle birlikte hem engeller kaldırılıyor hem de bu bireylerin neler yapabileceği gözler önüne seriliyor” dedi.

 

Eğitim engel tanımamalı

Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Yavrularımız bizim geleceğimiz ve aydınlık yarınlarımızdır. Aydınlık yarınlara koşmak için bugünün eğitimini planlamalıyız ve eğitime tam destek vermeliyiz. Eğitim engel tanımamalı ve her Türk vatandaşı eğitim hakkını sonuna kadar kullanabilmeli. Bizlere düşen görev ise herkesin eğitim hakkını kullanmasına fırsat vermektir” diye konuştu.

 

Engelleri sevgi ve umut ile aşıyoruz

Mezuniyet töreninde açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Arif Erdoğan engelli bireylerin yaşamlarını sürdürmeleri konusunda çeşitli engellerle karşılaştığını bu engellerin ise doğru yaklaşımlarla kolayca aşılabileceğini dile getirdi. Erdoğan, “Bunu aşmak için sadece çaba göstermek gerekiyor. Bu çabanın temelinde ise, sevgi ve umut yatıyor” dedi.

 

Yeteneklerini sergilediler

Törende Mehteran takımından Aşuk ile Maşuk gösterisine, defileden tiyatro gösterisine kadar birçok etkinlik hazırlayan öğrenciler programa katılanlar tarafından yoğun alkış aldı. Yıl boyunca yaptığı el işlerini de sergileyen Ali Gültekin Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri, el işlerinde de ne kadar başarılı olduklarını gözler önüne serdi. Diploma töreni bitimiyle bu özel öğrenciler şarkılar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

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