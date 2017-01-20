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2016-2017 KEDEM Geleneksel Bilgi Yarışması öğrenciler arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu

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2016-2017 KEDEM Geleneksel Bilgi Yarışması öğrenciler arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu
Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde yapılan yarışmayı çok sayıda öğrencinin yanı sıra, çocuklarına destek vermek üzere gelen öğrenci velileri de izledi.

Keçiören’de bulunan 10 KEDEM şubesinde eğitim gören 6. Sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Genel Kültür ve Değerler Eğitimi kategorilerinde sorular soruldu. Yarışmanın sonunda birinciliği Yükseltepe KEDEM, ikinciliği Tepebaşı KEDEM, üçüncülüğü ise Ufuktepe KEDEM kazandı. Birinci olan öğrencilere Keçiören Belediyesi tablet bilgisayar, ikincilere kol saati ve üçüncülere akıl oyunları seti hediye ederken, yarışmaya katılan bütün öğrencilere de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat’tan Seçmeler” kitabı verildi.

 

İNSAN EN BÜYÜK YATIRIMI KENDİSİNE YAPAR

KEDEM’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği bilgi yarışmasına katılan bütün şubelere teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bütün öğrencilerimiz cesaretinden dolayı bizim gözümüzde birincidir. Hepiniz İnşallah ileride çok iyi yerlere geleceksiniz. Bizler sizlerin başarılı olması için her türlü ortamı hizmetinize sunuyoruz. Size düşen da bu fırsatları iyi değerlendirip çok çalışmaktır. Çünkü insanın yaptığı en büyük yatırım kendisine yaptığı yatırımdır” dedi. KEDEM projesine çok önem verdiklerini ve daha da geliştirmek için çok çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ak, “Her KEDEM şubesinin faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Aşkla, sevgiyle yapılan işlerde başarı geliyor. Bilgi önemlidir ama irfanla birleştiği zaman daha da önemlidir ve bu sayede başarılı olacaksınız. Çok çalışmalısınız. Cenab-ı Allah çalışanın emeğini boşa gidermiyor” mesajını iletti.​

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