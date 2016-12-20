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2016’yı yoğun bir mesai ile tamamlayan Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçede adeta huzuru tesis etti

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2016’yı yoğun bir mesai ile tamamlayan Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçede adeta huzuru tesis etti
Zabıta ekipleri 2016 yılı boyunca seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından işyeri denetimlerine, pazarcı esnafı denetiminden iş yeri şikayetine 87. bin 059 kalemde işlem gerçekleştirdi.

Çalışmalarını büyüm bir titizlikle yürüten Zabıta Ekipleri 2016 yılında en fazla işlemi 75 bin 048 işlemle pazarcı esnafına yönelik yaptı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla tamamladığı 2016’da vatandaşın huzuru için üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirdi” dedi.  

 

Geri dönüşüm çalışmaları 2016’da devam etti

İlçede geri dönüşüm çalışmalarını da aksatmadan 2016 yılı içerisinde devam ettiren Mamak Belediyesi hem bilinçlendirdi hem de tonlarca atığı yeniden ekonomiye kazandırdı. Okullarda düzenli seminerler organize eden Zabıta Müdürlüğü atık pilden atık yağa, ambalaj atığından cam atıklara kadar birçok konuda öğrencileri bilgilendirdi.

 

Özel günlerde denetimler sıkılaştırıldı

Vatandaşın sağlığı ve huzuru için Mamak Zabıtası özel günlerde denetimlerini sıklaştırdı. Gıda sektörü başta olmak üzere bakkaldan lokantaya, manavdan ekmek fırınına halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok işyerini denetleyen zabıta ekipleri özellikle bayram ve yılbaşı öncesinde bu denetimlerini sıkılaştırdı. 

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