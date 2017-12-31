2017 BİTERKEN !!

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, ‘’Yerel Tohumları Yaşatma’’ mücadelesini önemli bir görev olarak

kabul ettik ve 5.ci yılında bu çalışmayı daha da geliştirmek üzere 2017’yi geride bırakırken 2018’e

yeni umutlarla, yeni hedeflerle adım attık.

5 yıl önce atılan ilk adımla, köylerde kadınlarımızın çıkınlarında sakladıkları tohumlara ulaşıldı.

Küresel güçlerin paraya dayanan gücü karşısında bir avuç kadın, bir avuç tohum için gücünü birleştirdi, ve bu küresel sermaye karşısında tarım fuarları da dahil olmak üzere nerede olması gerekiyorsa orada yer aldı.

Cumhuriyetin kuruluşunda, her türlü mücadele de özellikle de tarımda büyük emek veren ‘’üreten çiftçiye’’ güvendik ve insanlara ulaşmanın en doğru yolunun sağlıklı üretim ve sağlıklı tüketim olduğuna inandık.

Yerel Tohumlara sahip çıkma, yaşatma, çoğaltma ve paylaşma konusunda yurdumuzun bir çok yerinde yapılan her türlü milli mücadeleye destek olmaya, örnek almaya,içlerinde yer almaya çalıştık.

Dünyada doğru tarımı, milli tarımı ele geçirmek, milli olan devletleri bitirme için uygulanan acımasız politikalar sürerken, ne yazık ki ülkemiz de de, bu çıkarcı politikalara alet olan işbirlikçiler her dönem olduğu gibi hala varlığını sürdürüyor.

Biz tüm bu zorluklara karşı, kimseyi ötekileştirmeden, ekip çalışmasına olan inancımızı koruyarak, gücümüz yettiğince mücadele etmeye kararlıyız.

Cumhuriyet Kadınları yerel tohumlara sahip çıkarken hiç bir şekilde, yabancı bir fon, bağış, yardım vs. talep etmemiştir, etmeyecektir.

Bizim için, yerel tohumlara sahip çıkmak, kurtuluş mücadelesi kadar değerli bir ‘’Milli Mücadele’’dir.

Bu çalışma bize gösterdi ki, çiftçiye fırsat verilirse, çiftçinin şartları iyileştirilirse, emeğinin karşılığını alırsa toprağına, tohumuna, sağlıklı üretime, daha çok sahip çıkacaktır.

Bu çalışmada sadece yerel-Atalık tohumlara sahip çıkıp, korumak, saklamak, çoğaltmak yetmiyor, bu tohumlarla üretim yaparken, kullanılan ilacın, gübrenin, suyun ne kadar değerli olduğunu da öğrendik, paylaştık ve uygulanmasını sağlamak için elimizden geleni yaptık.

Bu çalışmada en çok zorlandığımız konu ise bu üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşması, köylünün ürettiği ürünü bir an önce satıp emeğinin karşılığını alması konusunda oldu.

Tüketime alıştırılan, bir toplum olarak ne yazık ki, hastalanmadan sağlığımızın, kaybetmeden de sevdiklerimizin kıymetini bilemez olduk.

Tüketici ile hangi ortam da konuşursanız konuşun, sağlıklı beslenmeden, organik tarımdan, ilaçsız sebzeden, doğal gübreden, ithal ürüne kadar her konuda bilgisi vardır, ancak köylü pazarına gidip, bu ürünleri almak konusunda aynı gayrete sahip değildir. Bildiğinden şaşmamaktadır.

Ne zaman ki kendisi, ya da aile bireyleri hasta olur, ya da hamile ve küçük bebeği varsa o zaman doğal yetişen ürün aramak/almak çabasına girmektedir.

Sağlıklı beslenme, yerli ürünlere sahip çıkma, kendi üreticimizi destekleme aslında hepimiz için bir yaşam prensibi olmalıdır. Bunları çocuklarımıza da öğretmek zorundayız. Milli tarımın değerini, toprağın önemini her fırsatta anlatmalıyız. Bu konuda öncülük yapan derneklere, oluşumlara destek vermeliyiz.

Gönüllülük esas olan bu derneklerde, kimliğimizi, egolarımızı bir yana bırakıp, hiç bir beklenti içinde olmadan, sorumluluk ve hoşgörü çerçevesinde, bu derneklerin birer gönüllü emekçisi olduğumuzu, bizden sonra gelecek olanlara, örnek işler bırakmanın ise vatandaşlık görevimiz olduğunu unutmamalıyız.

Nasıl ki ilkelerimiz var, bu konuda da ilkeli, kararlı olmalı önce kendimizin, ailemizin, toplumun ve dolayısıyla ülkemizin geleceği için bu çalışmalara önem vermeli, destek vermeli ve mutlaka bir yönüyle bu çalışmaların içinde yer almalıyız.

Mustafa Kemal Atatürk ne demişti ‘’ Üreten Köylü Milletin Efendisidir’’

Atamızın her sözüne olduğu gibi, bu sözüne de güveniyoruz.

Ve inanıyoruz ki, üreten köylü bir gün ayağa kalkacak, tohumuna da, toprağına da, bağımsızlığına da sahip çıkacaktır..

İşte bizim bütün çabamız bu yüzdendir.