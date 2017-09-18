2017 eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun

Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temür yeni eğitim ve öğretim yılının...

Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temür yeni eğitim ve öğretim yılı nın başlaması dolayısıyla ilçede bulunan bazı okullarda öğrenim gören öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı, yönetici, öğretmen ve öğrencilere başarılar dilediler.

Okul müdürlerini ziyaret eden Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temür, öğretmenler odasında öğretmenlerle yaptıkları sohbetin ardından derste olan öğrencilerle aynı sıraları paylaşarak başarılar dilediler.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yeni eğitim ve öğretim döneminin ilçemiz için hayırlı olması temennisinde bulunurken belediye olarak eğitim camiası için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz, eğitim ülkemizin geleceğinin temel taşıdır, öğrencilerimizin vatana ve millete faydalı bireyler olması için bizlerde her zaman destek olmaya hazırız ifadelerini kullandı.