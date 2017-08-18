2017 Trafik Kaza istatistikleri açıklandı

Svetlana Williams

Yaklaşan Kurban Bayramı ve açıklanan 10 günlük izinin ardından bir çok insan yurdun çeşitli yerlerinde tatil planları yaparken, uzmanlar tatile çıkacakları karayolunda kurallara uygun araç kullanmaları konusunda uyarıyor. Interpress’in Emniyet Genel Müdürlüğü ’nün hazırladığı 2017 Trafik verileri ni inceleyerek elde ettiği sonuçlara göre, sadece Temmuz ayında toplam 40 bin 465 kazada 429 insanımızın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İncelemeye göre, yılbaşından bu yana sürücüler başta olmak üzere yayalara, yolculara ve araç plakasına toplam 5 milyon 512 bin 931 adet ceza kesilirken bu cezaların toplam parasal değerinin ise 1 milyar 462 milyon 732 bin 516 TL olduğu belirlendi. Bu kadar çok ceza kesilmesine rağmen, yılbaşından bu yana Türkiye genelinde 231 bin 42 trafik kazası nda toplam 1.939 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Meydana gelen kazalarda 168 bin 988 vatandaşımızın ise yaralandığı belirlendi.

600 bine yakın araç, 70 bine yakın sürücü trafikten men edildi…

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ’nın hazırladığı çalışmaya göre, 21 milyondan fazla aracın bulunduğu ülkemizde yılbaşından bu yana 581 bin 561 araç trafikten men edilirken, toplam 30 milyona yakın sürücüden 59 bin 731 sürücünün alkollü araç kullanmaktan, 2 bin 880 sürücünün 100 Ceza Puanının doldurmaktan, 73 sürücünün 5 kez hız limitini aşmaktan ve 4 bin 609 sürücünün ise diğer suçlardan dolayı bu yıl içerisinde sürücü belgelerine el konulduğu belirlendi.

En çok kaza sürücü hatalarından kaynaklandı…