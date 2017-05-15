2017 Trafik Kaza verileri açıklandı

Açelya Aşkın / Arkeolog

TRAFİK KAZALARI CAN YAKIYOR

Muğla-Antalya Karayolu Sakartepe mevkiinde 24 kişinin öldüğü korkunç kazanın acısı henüz tazeliğini korurken, Trafik Haftası sebebiyle Interpress’in Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 Trafik verilerini inceleyerek elde ettiği sonuçlara göre, yılbaşından Nisan ayı sonuna kadar ülke genelinde meydana gelen 121 bin 48 trafik kazasında 843 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan bu kazalarda 78 bin 480 vatandaşımızda yaralandı.

En çok kaza yandan çarpma şeklinde oldu…

İncelemeye göre, en fazla kaza yandan çarpma şeklinde olurken, yayaya çarpma, yoldan çıkma ve devrilme/savrulma/takla atma öne çıkan diğer kaza çeşitleri olarak dikkat çekti. Ayrıca trafik kazaları na en çok neden olan unsurlar incelendiğinde ilk sırada sürücü kusurlarının geldiği ortaya çıktı.

En fazla kaza otomobille yapıldı…

Trafik Hizmetleri Başkanlığı Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ’nın hazırladığı verilere göre ülkemizde en fazla kazaya karışan araç cinsi otomobil olurken, kamyonet ve motosikletlerin karıştığı kazaların da hayli fazla olduğu belirlendi. Bu araçları minibüs, kamyon ve otobüslerin karıştığı kazaların takip ettiği saptandı.

Trafik kazalarının en çok olduğu iller…

Ülke genelinde en fazla kaza yaşanan illere bakıldığında ilk sırada 15 bin 198 kaza ile İstanbul başı çekerken, İstanbul’u diğer iki büyük şehir olan Ankara ve İzmir takip ettiği tespit edildi. En çok trafik kazasının yaşandığı diğer iller arasında Bursa, Antalya, Mersin, Adana, Konya, Gaziantep illeri öne çıkarken, Muğla’nın da Ocak – Nisan aylarında toplam 1.960 kaza ile üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Medya Takip ajansı Interpress’in yılbaşından bu yana medyada çıkan haberleri incelemesine göre televizyon, yazılı basın ve internette 105 bin 272 trafik kazası haberi çıktığı tespit edildi.