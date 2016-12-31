2017 ümitlerin hüsrana uğramadığı bir yıl olsun

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

Ümitlerin hüsrana uğramadığı bir yıl hepimizin ortak dileğidir.

Ne yazık ki acı ve gözyaşlarıyla karşıladığımız bir yıla üst üste gelen acılarla geride bırakıyoruz. Dileğimiz odur ki; 2017 yılı ümitlerimizin hüsrana uğradığı bir yıl olmasın. Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği yılların başlanğıcı olsun.

2017’nin sorunlar yumağına dönüşen Ankara’nın rahat nefes aldığı yıl olması en büyük beklentimizdir. Yeni yılın mutsuz ve bahtsız Ankara’nın geride kaldığı bir yıl olması en büyük temennimizdir.

2017, Ankara’nın geleceğine umutla baktığımız bir yılın başlangıcı olsun.

2017; Ankara’mız için birbiriyle iç içe yaşayan mutlu insanların kenti olsun. Güven dolu günler içinde terörün bittiği, anaların gözyaşının dindiği bir yıl olsun.

Biliyoruz ki, Ankara gülerse tüm Türkiye sevinir. Biliyoruz ki, Ankara gülerse bütün Türklük alemi güler.Bu inançla Türk ve İslam dünyasının yeni yılının barışa, huzura ve mutluluğa vesile olmasını diliyor; aziz Ankaralı hemşehrilerimize ağız tadıyla geçirecekleri nice yıllar temenni ediyorum.