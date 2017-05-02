2017 YILI TÜSİAV VERİMLİLİK PLATFORMU VERİMLİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Kutlu Tamay

Ankara Üniversitesi En Verimli Eğitim Kurumu ödülü’ne layık görüldü.

TÜSİAV Verimlilik Platformu Verimlilik Ödül Töreni 25 Nisan 2017 Salı günü TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) binasında gerçekleşti. TÜSİAV Başkan Vekili Sayın Yılmaz DOĞAN ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu TAMAY yaptıkları konuşmalarla Verimlilik Konusunun önemine ve TÜSİAV’ın gelecekteki hedeflerine değindiler.

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Verimlilik Platformu’nun 2017 yılı En Verimliler Ödülleri’ni alacak kişi, kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, Gazeteciler ve Bilim adamlarından oluşan ödül jürisi ödül alacakların isimlerini belirledi.

En Verimli Eğitim Kurumu Ödülü Ankara Üniversitesinin oldu. Ankara Üniversitesi’nin ödülü Rektör Prof.Dr. Erkan İBİŞ’e, En Verimli Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü TİSK Genel Sekreteri Bülent PİRLER’e, En Verimli Sağlık Kuruluşu ödülü Güven Hastanesi’ne, En Verimli İşadamı Ödülü E-BERK A.Ş Özgür Savaş Özüdoğru’ya,En Verimli İşkadını ödülü SOLİTA GÜZELLİK İpek Tansel Uzunyol’a, En Verimli Firmaödülü ISISO Osman Zeki SIRCAN’a,En Verimli Profesyonel Yönetici Ödülü SAMSUNG Erdem ERKUL’a, En Verimli Denetim Firması ödülü Serkan Kumdakçı’ya, En Verimli Erkek çalışan ödülü YENER SAN LTD. ŞTİ YusufSOLLAR’a, En Verimli Kadın çalışan ödülü YENER SAN. LTD.ŞTİ Elif BİNGÖL’e,

Ayrıca, ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, KahramanKazan Belediye Başkanı Lokman ERTÜRK, Cumhurbaşkanlığı Harekat Merkezi Sanayi Bakanlığı temsilcisi Dursun BALKAN, HHB EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Şule DAYANGAÇve Dentafine - Dr. Semih Süreyya YAZICI ise ‘’Veli SARITOPRAK Özel Verimlilik Ödülüne’’ layık görülen isimler oldular.

Medya alanında ise;

En Verimli ‘’PR Ajansı’’ CAB Medya Cengiz URAL, En Verimli Ticari Haber Gazetesi ‘’Ticari Hayat Gazetesi’’ Mehmet GÖKTÜRK, En Verimli ‘’Sosyal Haber Ağı’’ Businessankara.com Tolga ÖZEK, En Verimli Yerel Gazete ‘’Haber Vaktim Gazetesi’’ Osman AKDOĞAN ödüle layık görüldüler.