2017 yılında dijital platformlarda en çok neleri aradığımız açıklandı

Hatice Kasapoğlu / Editör

Türkiye’de 2017 yılı boyunca giyimden restoranlara, devlet dairelerinden cep telefonlarına kadar birçok yeri dijital platformlar üzerinden aradığımız belirlenirken medyada konuyla ilgili araştırma yapan Interpress’in çevrimiçi firma rehberi Yellow Pages ’in Türkiye'deki internet kullanıcılarının dijital platformlar da en çok neleri aradığına dair incelemesinden derlediği bilgilere göre, bu yıl en çok giyim ve giyim aksesuarları kategorisinde arama yapıldığı ortaya çıktı. Yıl başından bu yana yaklaşık 9,2 milyon kişinin arama yaptığı Yellow Pages’in verilerine göre, arama yapanların yüzde 66’sının dijital platformlarda yaptığı aramalarda akıllı telefon ve tabletlerini kullandığı tespit edildi.

İkinci sırada restoran aramaları yer aldı …

Geçtiğimiz senelerde ilk sıralarda bulunan restoran aramaları 2017 yılında ikinci sırada yer aldı. Erkekler kadınlara oranla yüzde 60 daha fazla restoran ararken, en çok restoran arayan yaş grubu ise 18 ile 34 yaş arası oldu. Erkeklerin en çok aradığı kategorilerin başında devlet kurumları yer alırken bunu sırasıyla restoranlar, cep telefonları ve 2. el araçlar izledi. Kadınlar ise en çok giyim, kadın giyim ve doktorları ararken bu aramaların erkeklere göre oranının ortalama yüzde 60 daha fazla olduğu belirlendi.

En çok arama İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldı …

2017’de dijital platformlar da en çok aranılan kategoriler arasında geçen yıla göre yüzde 14 artış gösteren giyim ve giyim aksesuarlarını sırasıyla restoranlar, bakanlık ve devlet daireleri, cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları kategorilerinin takip ettiği belirlendi. En çok arama yapan şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Samsun diğer öne çıkan şehirler arasında yer aldı. Yıl boyunca yapılan aramalara kelime bazında bakıldığında ise İstanbul’da en çok aranan kelime çilingir olurken, Düzce’de bilgisayar, Ankara’da ise halı yıkama olduğu görüldü.

Aramalar her dönem farklılık gösteriyor…

İncelemeye göre, okulların kayıt ve açılış dönemlerinde kırtasiye aramaları yüzde 200 artarken, üniversitelere kayıt zamanında öğrenci yurt aramaları yüzde 600 artış gösterdi. Yine yaz dönemi başında 2. el araba arayışı yüzde 150 artış gösterirken, yaz tatili dönemlerinde ise araba kiralama aramalarının yüzde 300 arttığı anlaşıldı. Lastikçi aramalarının ise kış lastiği zorunluluğunun başladığı Kasım ile Aralık aylarında arttığı belirlendi. Halı yıkama aramaları ise ilkbaharın gelişiyle birlikte Ekim sonuna kadar en çok aranan kategoriler arasında yer alırken, kuaförlerin ise dijital platformlarda en çok Mayıs ile Eylül arasında arandığı tespit edildi.