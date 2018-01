2017 yılında dünyanın en çok satan ve en çok oynanan oyunları belli oldu

Açelya Aşkın / Editör

Medyada bilgisayar oyunları üzerine inceleme yapan Interpress’in en büyük online oyun platformu olarak kabul edilen Steam'in açıkladığı listeden derlediği bilgilere göre geçtiğimiz yılın en çok ses getiren oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds olurken oyun u 2017’nin son haftasında anlık 3 milyon 106 bin oyuncunun oynadığı belirlendi.

Bir başka en çok satan oyun ARK: Survival Evolved’in ise 12 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandığı saptandı. 2017 yılında piyasaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya da popüler olan Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands da listede üst sıralarda yer aldı. En çok satan oyunlar listesinde ilk on içinde yer alan bir başka efsane oyun GTA 5, hem grafikleri hem de senaryosuyla binlerce oyun severin gönlünü kazanırken, The Witcher serisinin son oyunu The Witcher 3 Wild Hunt ise geçtiğimiz yıl en çok satan oyunlar arasına girmeyi başardı. Oluşturulan en çok satan Platin listesinde yer alan diğer oyunların ise Warframe, DOTA 2, H1Z1, Rainbow Six Siege ve Rocket League adlı oyunlar olduğu tespit edildi.

En çok oynanan oyunlar …

Steam tarafından hazırlanan en çok oynanan oyunlar kategorisinde ise Rainbow Six, CS GO, PUBG, Dota 2, GTA 5 aynı anda 100 binin üzerinde oynayan oyuncu sayısına ulaşan oyunlar oldu. 50 binin üzerinde aynı anda oynayan oyuncu sayısına ulaşan oyunlar ise Civilization V, Football Manager 2018, Arma 3, Shadow of War olarak belirlendi. For Honor, Stardew Valley, Dead by Daylight, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Counter-Strike ve benzer bir çok oyunun ise 25 binin üzerinde aynı anda oynayan oyuncu sayısına ulaşmış olduğu tespit edildi.