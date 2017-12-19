2017 yılında futbolcuları, milli takımlarda en çok süre alan 100 kulüp belli oldu

İrem Subaşı / Editör

2017 yılında futbolcuları, milli takımlar da en çok süre alan 100 kulüp belli olurken Türkiye’den ilk sırada Fenerbahçe ’nin yer aldığı belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi ’nin (CIES) verilerinden derlediği bilgilere göre, listedeki 100 takım arasına Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarının girdiği belirlendi. Rapora göre 100 takım arasında 20'nci sırada bulunan Fenerbahçe’nin 2017 yılında 13 futbolcu su 74 milli maça çıkarken bu oyuncuların toplam 5 bin 816 dakika süre aldığı tespit edildi.

Beşiktaş 25. Kasımpaşa 90. Galatasaray ise 92. Sırada yer aldı …

Türkiye'den ikinci sıradaki takım Beşiktaş olurken 25'inci sırada olan siyah-beyazlı kulübün 13 futbolcusunun toplam 75 kez milli forma yı terletip 5 bin 435 dakika sahada kaldığı saptandı. Kasımpaşa ise sürpriz bir şekilde bu alanda ülkemizi temsil eden üçüncü takım olurken listeye 90. sıradan girmeyi başardı. Galatasaray'ı geride bırakan İstanbul ekibinin 6 milli futbolcu sunun 38 maça çıktığı ve toplam 2 bin 976 dakika süre aldığı görüldü. Türkiye'den listede ki ilk 100 takım arasına giren son takımımız ise Galatasaray olurken 92. Sırada olan sarı-kırmızılıların 12 futbolcusunun 45 milli maça çıkmalarına rağmen sadece 2 bin 955 dakika sahada yer aldığı anlaşıldı.

Dünyada listenin zirvesinde Barcelona var …